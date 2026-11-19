Sdruženáře po vyřazení z olympijského programu pro Hry ve francouzských Alpách v roce 2030 čeká nejnabitější sezona Světového poháru v historii, prohlásil sportovní ředitel úseku severské kombinace Svazu lyžařů ČR Tomáš Slavík. Čeští závodníci budou mít příští dva roky stejnou finanční podporu jako dosud, kdy jejich disciplína byla olympijským sportem. Přímé přenosy nabídne ČT sport a ČT sport Plus.
V tomto ročníku bude 26 závodů pro muže, o tři méně pro ženy. „Ten kalendář je historicky nejnabitější. Velká změna jsou závody v Americe, za oceán se dostaneme asi po 20 letech,“ uvedl Slavík, který připomněl zastávku v Lake Placid naplánovanou na začátek února.
Mužům sezona odstartuje příští týden ve finské Ruce, první ženský závod bude na začátku prosince v Trondheimu. „Do úvodu Světového poháru vstoupí dva muži a dvě ženy,“ uvedl Slavík. Mezi muži budou reprezentovat Jiří Konvalinka a úřadující juniorský mistr světa Lukáš Doležal, mezi ženami Jolana Hradilová a Tereza Koldovská.
Olympijský návrat není vyloučený
Po vyřazení severské kombinace z olympijského programu se vznášel otazník nad tím, jakou finanční podporu tato disciplína dostane. „Velice si vážíme toho, že nás svaz lyžařů nehodil přes palubu a ta podpora bude zůstávat stejná jako v minulých sezonách. To samé podpora z resortního sportovního centra Dukla,“ uvedl předseda úseku Vladimír Sedláček.
Připomněl, že se bojuje o návrat severské kombinace mezi olympijské sporty. „Vzniklo několik mezinárodních iniciativ. Kompetentní lidé se budou snažit, aby se kombinace vrátila zpět. Jestli už ve Francii, nebo 2034 v Utahu, to se uvidí,“ přemítal. Pozici sdruženářů by mohly vylepšit závody v Lake Placid a nové dynamičtější formáty, které se objeví už v nadcházející zimní sezoně.
Důležitý je také rozvoj ženské kategorie. Česká reprezentantka Hradilová si myslí, že se úroveň postupně zvedá. „Ten počet bohužel ne. Je tam poslední dobou spousta zranění. Ale myslím si, že to bude jenom lepší,“ dodala.
Konvalinka uvažoval o odchodu ke skokům
Konvalinka, který v březnu na mistrovství republiky ve skocích na lyžích překvapivě porazil českou jedničku mezi specialisty Romana Koudelku, řešil svou budoucnost. Koketoval s přestupem ke skokanům, ale rozhodl se zůstat. „Skokané už se mnou laškují posledních pět sedm let. Po mistrovství republiky v Harrachově ještě o to víc,“ usmíval se Konvalinka.
Ocenil, že vedení skokanského úseku respektuje, jakou disciplínu si vybral. „Nechávají to čistě na mně. Samozřejmě by byli rádi, nebo doufám, že by byli rádi, kdybych přestoupil, ale myslím si, že je to tak, jak to má být. A jestli mám někdy skončit u skoků, tak tam půjdu přirozenou cestou,“ doplnil.
„Naplňuje mě taková ta tréninková a závodní nadílka, co ta severská kombinace nabízí. V létě můžu jít běhat, plavat, jezdit na kole. Nechci od toho utíkat, chci tomu pomoci, chci u toho vydržet. Jestli to má být konec, tak odejít s nějakým důstojným pocitem,“ řekl.
Vrcholem sezony bude pro sdruženáře na přelomu února a března 2027 mistrovství světa v klasickém lyžování ve Falunu.
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