Na Turné by kromě veterána Koudelky neměla poprvé chybět ani ženská skokanská reprezentace

Na Turné čtyř můstků se na přelomu roku představí poprvé také ženy. Mezi skokankami by neměly scházet ani Klára Ulrichová a Anežka Indráčková. Na Turné se chystá i tradiční lídr mužské reprezentace Roman Koudelka, kterého čeká jednadvacátá sezona ve Světovém poháru.
Soutěž žen bude novinkou v 75. ročníku Turné čtyř můstků. „Je to skvělá zpráva. Turné čtyř můstků je fenomén a je to něco, za co jsme jako ženy hodně bojovaly. Jsem ráda, že se to letos povedlo, a vnímám to jako velkou příležitost pro ženský skok,“ řekla Ulrichová.
Na vysněné závody se na přelomu prosince a ledna dostane čtyřicet nejlepších skokanek po první části sezony. Do každého ze závodů, které budou i ženy skákat k.o. systémem, jich postoupí třicet. O postup chce zabojovat i juniorská mistryně světa Indráčková, která si při zlatém skoku na březnovém šampionátu v Lillehammeru poranila koleno a na jaře a v létě se věnovala především rehabilitaci.
K té postupně přidala kondiční trénink. „Na můstek jsem se dostala až v září. Mám za sebou dvě soustředění. Doufám, že až nastoupím do Lillehammeru a udělám si první skoky v závodech, tak se to zlepší. Já se zlepšuji hlavně na závodech,“ poznamenala.
Trenér ženské reprezentace Jaroslav Sakala nechce u svých svěřenkyň tlačit na výsledky. „Letní sezonu jsem plánoval tak, aby se zlepšila jakost tréninkových skoků, abychom se dostali na vyšší úroveň a ty skoky stabilizovali. Čeká nás přenos těchto dovedností do závodů,“ přiblížil kouč, který má v reprezentačním áčku vedle Indráčkové a Ulrichové také osmnáctiletou Natálii Nejedlovou. Věří, že zkušenější dvojici závodnic mohou dobré výkony posunout do první patnáctky.
Muže povede Roman Koudelka, který trénuje s Poláky
Povedenou letní sezonu má za sebou veterán Koudelka, který v závodech Grand Prix ve Wisle skončil pátý a sedmý. „Tohle předčilo i veškeré mé očekávání. Myslím, že nejenom moje, ale i (trenéra) Lukáše Hlavy. To, že mi na závod vyjdou nejlepší skoky, co jsem přes léto provedl, bylo úžasné. Motivovalo mě to do další práce,“ usmíval se.
Koudelka se prakticky stal členem polské reprezentace, s níž se připravuje. „Někdy od půlky léta už jsme s nimi udělali úplně všechno. Je to hlavně změna, že se mi starají i o servis lyží a všechno kolem. Když jsem měl vyvrknutý kotník, tak mě hned vzal polský fyzioterapeut, který tam měl přístroje a všechno kolem, a dal mě do kupy. A hlavně tam šel i Stefan Horngacher z Německa, který tam teď dělá takového koordinátora, že na všechno dohlíží. Ten nám také v nějakých věcech hodně pomáhá,“ přiblížil Koudelka. Funguje v podobném režimu jako alpský lyžař Jan Zabystřan, který se připojil k německému týmu.
Ve skocích na lyžích je to poměrně novinka, že jsou velké týmy tak otevřené. „Je vidět, že třeba Bulhar Zografski zase trénuje s Němci. Vidím na závodech, jak za mnou chodí ostatní trenéři z jiných států a opravdu chtějí, abych měl tu sezonu úspěšnou. Možná je to i tím, jak už jsem tam dlouho a jak mě poznali, jaký jsem člověk. Třeba i z toho důvodu si mě k sobě pustili. Ale jestli to tak je, nevím,“ přemítal Koudelka.
Zásadní pro něj je spolupráce s dvaačtyřicetiletým reprezentačním trenérem Lukášem Hlavou. „Známe se od mých prvních skokanských krůčků. Ví, jak na mě reagovat. Ví, jak se mnou komunikovat. Někdy je to se mnou hrozně těžké, ale jsem za to strašně rád, že to takhle funguje,“ ocenil Koudelka.
Úvodní zastávku sezony Světového poháru, která se uskuteční od 20. do 22. listopadu v Lillehammeru, s ním absolvuje David Rygl. Vedle individuálních závodů je tam totiž na programu i soutěž smíšených družstev. Rygl se pak vrátí do Kontinentálního poháru. V mužské reprezentaci bude krýt Koudelkovi záda také Daniel Škarka.
Vrcholem sezony bude mistrovství světa ve švédském Falunu. Tečku za seriálem udělají v polovině března lety ve slovinské Planici. Tři čtvrtiny zastávek SP budou společné pro muže i ženy, stejně jako v předchozím ročníku budou mít skokanky na lyžích více individuálních závodů.