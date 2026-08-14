Na Karlově mostě se běžkovalo. Byla spuštěna registrace na jubilejní Jizerskou padesátku

Za letního horkého počasí mohli lidé v centru Prahy na Karlově mostě potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. Na zhruba 20 metrů dlouhé a dva metry široké stopě si mohli běžkování vyzkoušet i kolemjdoucí. Organizátoři Jizerské 50 ji vytvořili ze 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu, který se uskuteční přesně za půl roku, tedy 14. února 2027.
„Startujeme registrace do 60. ročníku Jizerské padesátky, tak jsme to chtěli udělat trochu stylově, a nevím, jestli je něco stylovějšího než navézt sníh na Karlův most,“ řekl za organizátory Richard Valoušek.
Na Karlův most ze strany Malé Strany organizátoři přivezli sníh brzy ráno ze čtyř pražských zimních stadionů. Vznikl při úpravě ledových ploch, podle organizátorů tak jde o přírodní sníh z čisté vody.
„Je to přírodní sníh, takže to postupně roztaje a zítra to tu už asi spíš nebude,“ dodal Valoušek.
Na připravenou stopu se postavili například mistr světa a olympijský medailista v běhu na lyžích Martin Koukal, olympijská účastnice a elitní závodnice Jizerské 50 Sandra Schützová, mistr světa v boxu Lukáš Konečný nebo olympijský medailista v šermu Jiří Beran. Běžky si mohli vyzkoušet také kolemjdoucí, organizátoři připravili desítky starších párů.
„Sehnali jsme desítky retro běžek, starých, aby se mohly zničit a lidé se nebáli, že to bude i po dlažebních kostkách, když sjedou ze sněhu. Takže si je kdokoliv může půjčit, máme tady i nějaké oblečení a startovní čísla,“ řekl Valoušek.
Šedesátý ročník ČEZ Jizerské 50 se uskuteční 14. února 2027 ve Ski stadionu Bedřichov. Závod klasickou technikou měří 50,6 kilometru. Startovat se bude ve vlnách od 08:30, elitní ženy vyrazí v 08:00. Online registrace potrvá do 31. ledna 2027.
Poslední ročník Jizerské 50 vyhrála Norka Anikken Gjerde Alnaesová, která obhájila své vítězství. Závod mužů ovládl její krajan Amund Riege. Nejlepšími českými reprezentanty byli Tereza Hujerová na 19. místě a Fabián Štoček na 29. místě.