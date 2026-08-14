Lyžování a snowboarding

Na Karlově mostě se běžkovalo. Byla spuštěna registrace na jubilejní Jizerskou padesátku


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČT24, ČTK

Za letního horkého počasí mohli lidé v centru Prahy na Karlově mostě potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. Na zhruba 20 metrů dlouhé a dva metry široké stopě si mohli běžkování vyzkoušet i kolemjdoucí. Organizátoři Jizerské 50 ji vytvořili ze 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu, který se uskuteční přesně za půl roku, tedy 14. února 2027.

„Startujeme registrace do 60. ročníku Jizerské padesátky, tak jsme to chtěli udělat trochu stylově, a nevím, jestli je něco stylovějšího než navézt sníh na Karlův most,“ řekl za organizátory Richard Valoušek.

Nahrávám video
Na Karlově mostě probíhá unikátní běžkařská exhibice
Zdroj: ČT24

Na Karlův most ze strany Malé Strany organizátoři přivezli sníh brzy ráno ze čtyř pražských zimních stadionů. Vznikl při úpravě ledových ploch, podle organizátorů tak jde o přírodní sníh z čisté vody.

„Je to přírodní sníh, takže to postupně roztaje a zítra to tu už asi spíš nebude,“ dodal Valoušek.

Nahrávám video
Sandra Schützová o přípravě i cílech na další sezonu
Zdroj: ČT sport

Na připravenou stopu se postavili například mistr světa a olympijský medailista v běhu na lyžích Martin Koukal, olympijská účastnice a elitní závodnice Jizerské 50 Sandra Schützová, mistr světa v boxu Lukáš Konečný nebo olympijský medailista v šermu Jiří Beran. Běžky si mohli vyzkoušet také kolemjdoucí, organizátoři připravili desítky starších párů.

„Sehnali jsme desítky retro běžek, starých, aby se mohly zničit a lidé se nebáli, že to bude i po dlažebních kostkách, když sjedou ze sněhu. Takže si je kdokoliv může půjčit, máme tady i nějaké oblečení a startovní čísla,“ řekl Valoušek.

Nahrávám video
Dramatický dojezd závodu žen a ohlasy vítězné Anikken Gjerde Alnaesové
Zdroj: ČT sport

Šedesátý ročník ČEZ Jizerské 50 se uskuteční 14. února 2027 ve Ski stadionu Bedřichov. Závod klasickou technikou měří 50,6 kilometru. Startovat se bude ve vlnách od 08:30, elitní ženy vyrazí v 08:00. Online registrace potrvá do 31. ledna 2027.

Poslední ročník Jizerské 50 vyhrála Norka Anikken Gjerde Alnaesová, která obhájila své vítězství. Závod mužů ovládl její krajan Amund Riege. Nejlepšími českými reprezentanty byli Tereza Hujerová na 19. místě a Fabián Štoček na 29. místě.

Nahrávám video
Závěr závodu mužů s vítězným Amundem Riegeem
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

Norka Alnaesová obhájila vítězství na Jizerské padesátce. Mužům kraloval krajan Riege

1. 2. 2026

Norka Alnaesová obhájila vítězství na Jizerské padesátce. Mužům kraloval krajan Riege
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.