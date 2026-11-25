Česká televize si zajistila vysílací práva Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace pro nadcházející sezony. ČT sport a ČT sport Plus nabídnou přenosy ze světových pohárů i mistrovství světa v alpském, klasickém a freestyle lyžování i snowboardingu.
„Česká televize dlouhodobě nabízí divákům možnost sledovat české reprezentanty v soubojích s nejlepšími sportovci světa. Jsme proto velmi rádi, že se nám podařilo zajistit vysílací práva na světové poháry a mistrovství světa i pro nadcházející sezony. Lyžování a snowboarding budou v zimních měsících znovu tvořit významnou část programu ČT sport,“ uvedl ředitel divize Sport České televize Jiří Ponikelský.
Vedle televizního programu ČT sport budou vybrané přenosy i další sportovní obsah dostupné i na digitální platformě ČT sport Plus. Vysílání doplní sportovní servis, který nabídne Studio ČT sport. Nebudou chybět ani experti z řad bývalých úspěšných sportovců, mezi nimiž jsou olympijská vítězka v běžeckém lyžování Kateřina Neumannová nebo mistryně světa ve slalomu Šárka Strachová.
„Chceme divákům nabídnout nejen samotné přenosy, ale také aktuální informace, výsledky, reakce a širší kontext. Studio ČT sport proto bude průběžně reagovat na dění napříč sportovní scénou a zároveň se zaměří na českou stopu ve světě sportu,“ doplnil Jiří Ponikelský.
Aktuality budou dostupné přehledně na webu nebo v mobilní aplikaci ČT sport formou krátkých zpráv i souhrnných článků. Na stejných místech budou k dispozici rovněž nejdůležitější momenty ze sportovních událostí zimní sezony a také rozhovory, reportáže, sestřihy. Biatlon fokus podcast rozebere do detailu dění uplynulých závodních dnů.
Partnerství se Svazem lyžařů ČR
Na vysílání zimních sportů navazuje dlouhodobé partnerství České televize se Svazem lyžařů České republiky.
„Česká televize tradičně přináší fanouškům a divákům možnost sledovat reprezentanty Svazu lyžařů ČR v soubojích s mezinárodní elitou. Jsme velmi rádi, že se jí podařilo zajistit vysílací práva na světové poháry a mistrovství světa i pro nadcházející sezonu,“ řekl ředitel komunikace a marketingu Svazu lyžařů ČR Tomáš Haisl.
„S Českou televizí nás pojí dlouhodobé a velmi pevné partnerství. Vedle elitních mezinárodních závodů pravidelně pokrývá významné domácí akce. V nadcházející sezoně to bude například Evropský pohár v disciplíně aerials, v níž Aleš Valenta získal olympijské zlato,“ dodal Haisl.
Světová špička i významné domácí akce
Česká televize se bude vedle světových pohárů a šampionátů pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace věnovat také významným domácím sportovním událostem. Velký prostor dostane v druhé polovině ledna Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. ČT nabídne přímé přenosy ze závodů i Studio ČT sport přímo z místa.
Součástí zimního sportovního vysílání bude také lednová Olympiáda dětí a mládeže, která se uskuteční v Plzeňském kraji. Česká televize tak pokračuje v dlouhodobé spolupráci s Českým olympijským výborem a jednotlivými pořadatelskými kraji.
Jedním z vrcholů zimní sezony bude v polovině února jubilejní šedesátý ročník Jizerské 50, která patří k nejvýznamnějším domácím závodům v běžeckém lyžování a zároveň představuje významnou událost amatérského sportu.
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