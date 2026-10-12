O víkendu oslavila své sedmdesáté narozeniny legenda domácího běžeckého lyžování. Květa Pecková Jeriová dokázala získat tři olympijské medaile, prosadila se i na mistrovstvích světa a dalších závodech. Čestná předsedkyně Českého klubu fair play se za svými životními úspěchy ohlédla v rozhovoru pro ČT sport.
Rodačka ze Zálesní Lhoty na Semilsku prožila dětství s třemi staršími sestrami v Podkrkonoší, kde byly běžky v zimě hojně používaným dopravním prostředkem i jedním z mála druhů zábavy. Odmala také pomáhala v rodinném zemědělství. „Rodiče nás vybavili tím nejdůležitějším, a to pracovitostí. Bylo to skvělou výbavou pro sport, jako je běh na lyžích,“ říká dnes držitelka tří olympijských medailí.
Na lyžích přitom stála poprvé již v útlém věku. V podkrkonošské vesnici ale nebyla výjimkou. „Dostala jsem je v pěti letech, protože v Zálesní Lhotě byla továrna, kde se vyráběly. Všechny děti jezdily na lyžích, tělocvik byl na lyžích, někdy jsme i jeli do školy,“ popisuje. „Dodnes si ráda vyjedu na lyžích, a nejradši to mám, když si je můžu obout na zápraží ve své rodné chalupě, a pak zase dojedu k těm dveřím,“ usmívá se.
Ve čtrnácti letech přišla do oddílu Sokol Studenec, odkud si ji po čtyřech letech trenér Bohuslav Rázl vybral ještě jako juniorku do seniorské reprezentace, byť měla problémy s technikou běhu. „Měla jsem sice zdatnost, ale dlouhou dobu mi trvalo, než jsem se naučila, aby mi to ve stopě opravdu ujíždělo,“ říká. Ženská reprezentace se tehdy připravovala na Štrbském Plese, takže musela na Slovensko. „Po dvou letech pak vytvořili středisko i v Jablonci, což pro nás bylo o hodně lepší,“ vzpomíná.
Tvrdý tréninkový dril přinesl první ovoce na olympiádě v Lake Placid 1980. „Byl to velice náročný objemový trénink, pro mě bylo obrovskou motivací stačit těm starším. Díky tomu jsem tam pak patřila mezi ty nejlepší,“ míní. „Z Ameriky jsem tehdy nic moc neviděla, po pár dnech nás čekal závod. Dost času jsem si připravovala lyže, čemuž jsem věnovala dvě až tři hodiny denně, čímž člověk přijde na jiné myšlenky a nemá čas na trému. Hodně mi to pomáhalo,“ vzpomíná na Spojené státy, kde získala první velkou medaili.
„Závod na pět kilometrů byl tehdy úvodní závod. Oslavili jsme to s trenérem jednou lahví piva, kterou jsme si rozdělili do dvou skleniček. To byla veškerá oslava. Další děvčata, přestože byla třináctá a dvacátá, na ně ani nepozvali. Tenkrát se to bralo, že to nebylo nic moc,“ vybavuje si Pecková Jeriová, již v reprezentaci vedl trenér Zdeněk Ciller.
Stříbrná štafeta nebyla náhodou
O dva roky později získala stejnou medaili i na desítce na mistrovství světa v Oslu. Naopak ve štafetě své týmové kolegyně tehdy nepodržela. „Byly jsme tým, který zrál deset let, takže naše výsledky ve štafetách nebyly překvapivé. Na MS 1982 jsem ale neměla formu a ztratila medaili, takže pro mě (Sarejevo) bylo reparát,“ vzpomíná. „Druhé místo se nám tam naštěstí podařilo uhájit. Dopadlo to dobře,“ vzpomíná.
Strhující finiš Jeriové, při němž ve vlastnoručně pleteném kulichu krátce před cílem přespurtovala „neporazitelnou“ Finku Marju-Liisu Hämäläinenovou, pak dlouhá léta zahajoval znělku zpravodajské relace Branky, body, vteřiny.
V individuálním závodě na ni v Sarajevu znovu zbyl „pouze“ bronz. „Na pětce jsem chtěla vyhrát, ale jak se říká, na medaili musíte mít, ale na vítězství musíte mít i štěstí. A to jsem neměla. Hämäläinenová měla životní formu a navíc padal sníh, takže mi stopa zapadávala. Bohužel jsem na víc než na bronz nedosáhla,“ říká Pecková Jeriová, která ve své kariéře osmkrát vyhrála závod Světového poháru a v celkovém hodnocení skončila dvakrát na třetím místě.
Navzdory skvělým výsledkům v Sarajevu se čtyřnásobná vítězka domácí ankety Král bílé stopy hned po hrách rozhodla v 28 letech pověsit běžky na hřebík, částečně kvůli dusné atmosféře v reprezentaci, vyvolané absurdními zásahy ze strany politicky angažovaných funkcionářů. „V duchu jsem věděla, že chci skončit, chtěla jsem rodinu,“ popisuje. Pecková Jeriová byla provdaná za dvojnásobného olympijského medailistu ve veslování Zdeňka Pecku, který zemřel před dvěma lety ve věku 69 let.
Po ukončení kariéry nejprve působila jako metodička ve středisku vrcholového sportu, poté vystudovala pedagogickou fakultu a začala učit tělocvik a zeměpis na gymnáziu v Litoměřicích. „Nebylo úplně jednoduché si na to zvyknout, musela jsem na sobě zapracovat, ale na to jsem byla zvyklá od dětství a dělala to velmi ráda. Podstatně radši jsem ale učila zeměpis. Získala jsem pověst velmi přísné kantorky, přitom si myslím, že jsem byla relativně normální. Ale asi jsem měla jiné měřítko,“ usmívá se.
Dvakrát neúspěšně kandidovala v krajských volbách i do Senátu. V roce 2006 se stala předsedkyní Českého klubu fair play, nyní je jeho čestnou předsedkyní. V roce 2017 obdržela stříbrnou pamětní medaili Senátu a předloni získala hlavní cenu Českého klubu fair play.