Federica Brignoneová už závodit nebude. Italská lyžařka překonala vážné zranění nohy a v únoru získala na domácích olympijských hrách dvě zlaté medaile. Přetrvávající bolesti si však vyžádaly další operaci. Nyní Brignoneová oznámila konec kariéry.
Po zákroku, při němž jí lékaři odstranili kovovou dlahu a šrouby z levého kolena, se snažila vrátit na svahy. Ve středu však oznámila, že už závodit nebude. „Moje noha stále není úplně uzdravená a rozhodla jsem se ukončit kariéru sportovkyně a přestat závodit, i když je to těžké rozhodnutí,“ uvedla.
Brignoneová stále cítí následky úrazu, který po životní sezoně utrpěla na národním šampionátu v dubnu 2025. Při pádu v obřím slalomu si tehdy v levé noze komplikovaně zlomila holenní kost a hlavici lýtkové kosti a přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu. „Moje noha pořád příliš bolí,“ posteskla si.
Chce se ale rozloučit s lyžemi na nohou. „Chtěla bych odjet jenom jeden poslední závod. Dám vám vědět kdy,“ vzkázala dvojnásobná mistryně světa.
Hold Brignoneové vzdaly americké hvězdy Mikaela Shiffrinová a Lindsey Vonnová. „Byla pro mě čest a výsada s tebou závodit. Tvůj výkon v Cortině představuje jeden z největších návratů v dějinách našeho sportu a tvá houževnatost byla inspirací pro nás všechny, které jsme stály na startu po tvém boku. Jsi bojovnice,“ napsala nejúspěšnější závodnice v historii Světového poháru Shiffrinová. Vonnová dodala: „Gratuluji k fantastické kariéře. Tvůj návrat v Cortině byl neuvěřitelný a zůstane v nás navždy.“
Vedle zlatých medailí z Cortiny získala Brignoneová ještě dvě olympijská stříbra a jeden bronz. V letech 2020 a 2025 se stala celkovou vítězkou Světového poháru. V elitním seriálu působila 19 let a vyhrála 37 závodů, což z ní dělá nejúspěšnější Italku v historii. V celkových národních statistikách je před ní jen Alberto Tomba s 50 triumfy.