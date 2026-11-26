Změna reprezentace jako impulz. Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková chce závodit za Slovensko. Informoval o tom server Seznam Zprávy. V Česku se někdejší velká naděje po minulé sezoně nedostala do reprezentačního áčka a přípravu s B-týmem nezahájila. Na Slovensku nyní trénuje bývalý kouč české reprezentace Jan Franc.
Šestadvacetiletá Havlíčková jako juniorka patřila do špičky a už v 17 letech debutovala na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Její kariéru ale pak narušila řada zdravotních problémů a mezi dospělými se mezi elitu neprosadila. Na letošní olympiádě v Itálii byla jejím nejlepším výsledkem 24. příčka v závodě na 50 kilometrů klasicky s hromadným startem.
I jako členka béčka mohla v Česku využívat všechny výhody spojené s reprezentací, ale rozhodla se trénovat individuálně a usiluje o přestup na Slovensko. Svaz lyžařů ČR o tom ví od léta. „Tehdy také formálně požádala o vystavení potvrzení, které je k přestupu potřeba. To jsme jí jako svaz poskytli. Rozhodně jí nebudeme klást klacky pod nohy. Rozhodnutí lyžařky respektujeme a od začátku celou záležitost řešíme v součinnosti,“ řekl šéf českého běhu na lyžích Aleš Vaněk.
Podnět vzešel od Havlíčkové
Slovenský svaz tvrdí, že ho Havlíčková oslovila sama. „Jen jsme jí chtěli vyjít vstříc. Trenér naší běžecké reprezentace Jan Franc s tím také nemá nic společného. Jen jsme se ho ptali na názor a on v Havlíčkové vidí velký potenciál,“ řekl manažer sekce severských disciplín Marián Baláž.
Havlíčková důvody svého rozhodnutí podrobněji nekomentovala. „Není potřeba v tom hledat senzaci, protože žádná tam není. Věci jsou občas jednodušší, než se zdá. Mojí prioritou je teď mít ze sportu znovu radost, protože jen to může přinést i výsledky,“ uvedla.
Slovensko může reprezentovat, až získá tamní občanství. To může trvat poměrně dlouho. Havlíčková tak přijde minimálně o tuto zimní sezonu.