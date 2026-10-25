Klima, televizní práva, nová teritoria… Světové lyžování řeší v současnosti mnoho výzev. Před pár měsíci nově zvolený šéf FIS, lichtenštejnský právník Alexander Ospelt, se chce soustředit na zvýšení atraktivity některých disciplín i nové destinace, které přinesou nové prostředky a možnosti. Momentálně se zaměřuje na Asii, řekl v rozhovoru pro ČT sport.
„Musím přiznat, že máme z finančního pohledu poněkud složitou situaci. Naše rezervy hodně poklesly. Snažíme se celou tu situaci nějakým způsobem vyrovnat,“ poznamenal Ospelt, který byl před několika dny hostem konference Forum Nordicum v Novém Městě na Moravě.
Ospelt vyhrál červnové volby nad dosavadním šéfem Johanem Eliaschem těsně poměrem hlasů 65:64. „Pořád jsme rozdělení. Mým úkolem je nás nyní sjednotit a vrátit mezi nás radost. Chceme zlepšit naši situaci a díky tomu se stát atraktivnějšími pro sponzory a investory,“ odpověděl tehdy.
„Musíme investovat v jiných zemích, abychom zvýšili úroveň a aby se úroveň rozptýlila do více zemí,“ poznamenal nyní.
Absolvoval již v tomto smyslu cesty do Kazachstánu, Ázerbájdžánu. Výrazným partnerem pro něj je i Čína. Důvodem jsou v tomto směru také změny klimatu.
Rezervy vidí v celkovém pojetí některých disciplín. „Je strašně zábavné sledovat, že v jedné federaci máme různé organizace s různou kulturou. Když se podíváte třeba na možnosti freestyle, jsem velmi optimistický, protože freestyle, to je momentálně část, která dosahuje výsledků, o kterých se dalším může jen zdát,“ zdůraznil Ospelt.
„Freestyle umí skvěle pracovat se sociálními médii. Toto je třeba způsob, který se musíme naučit. U alpského lyžování, což je také naše důležitá disciplína, se musíme strašně moc učit od ostatních disciplín,“ dodal Ospelt.
Atraktivitu zamýšlí zvyšovat i rozšířením špičky. „Když se podíváme třeba na běhy na lyžích, když bude v top ten sedm Norů, bude hrozně těžké, abychom přitáhli nové diváky,“ podtrhl lichtenštejnský funkcionář, který se chce rovněž zasadit o návrat severské kombinace do olympijského programu.
Důraz chce klást také na nové podoby soutěží. Třeba skoky na lyžích. Musíme hledat nějaký formát, který bude zajímavější. „Mně se třeba líbí systém Turné čtyř můstků, kde se skáče jeden proti jednomu. Máme spoustu možností, jak se navzájem učit a navzájem se posouvat,“ prohlásil Ospelt.
Jedním z pilířů jeho vize je stabilní kalendář. „Chceme udělat pravidelný světový šampionát každý rok v únoru. Tak, abychom třeba toto MS mohli udělat v Číně, tak, abychom měli desetidenní velmi intenzivní program MS. A s tímto šampionátem můžeme jít na nové trhy,“ dodal Ospelt.