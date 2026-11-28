Olympijská vítězka odstartovala sezonu pátým místem. Zuzana Maděrová na úvod Světového pohára ve snowboardingu vypadla v obřím slalomu ve Snow Ruyi ve čtvrtfinále. Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař obsadila byla o příčku lepší. V závodě Grand Prix v Tokiu obsadila čtvrté místo po volné jízdě stejně jaké při své společné premiéře v tomto seriálu v Kanadě.
Po triumfu v kvalifikaci pátá příčka
Maděrová v čínském středisku sice ovládla kvalifikaci, ale ve čtvrtfinále prohrála s Nizozemkou Michelle Dekkerovou. Vyhráli Italka Lucia Dalmassová a Švýcar Dario Caviezel.
Třiadvacetiletá česká reprezentantka měla velké problémy už v prvním vyřazovacím kole s Li Ťia-chuej. Čínská soupeřka v úvodu trati spadla a favorizovaná Maděrová si jela pro snadný postup, ale pak ve spodní části rovněž zůstala na zemi. Když se zvedla, Li Ťia-chuej už se řítila dolů. Maděrová sice na ploché pasáži po pádu zdaleka nenabrala takovou rychlost, ale v cíli byla o čtyři setiny sekundy dříve.
Pro čtvrtfinále si vybrala červenou místo modré dráhy a tentokrát svedla vyrovnaný souboj s bronzovou medailistkou z MS 2025 Dekkerovou. Byla o šest setin pomalejší a do boje o medaile se nedostala. Jako vítězka kvalifikace byla celkově klasifikovaná na páté pozici.
Valesiová s Bidařem uhájili čtvrté místo
NHK Trophy vyhráli úřadující mistři světa Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa. Valesiová s Bidařem ve volné jízdě udělali několik výraznějších chyb. Partner zaváhal u úvodního dvojitého axelu, partnerka spadla po odhozeném lutzu. Za výkon získali o více než pět bodů méně než na konci října na Kanadské brusli, ale těsné vedení před Američany Chelsea Liuovou a Ryanem Bedardem uhájili.
Měli i lepší volnou jízdu a nakonec je nechali za sebou o 96 setin bodu. „Byla to opravdu náročná jízda, časový posun nás trošku dostal, teda mě určitě. Ale nakonec jsme to nějak zvládli a jsme rádi za čtvrté místo. Doufáme, že příště to bude lepší. Teď jsme měli trochu štěstí, tak doufáme, že příště si to zase víc vybojujeme,“ uvedl Bidař. České účinkování v krasobruslařské Grand Prix tímto závodem skončilo, do finále se nikdo neprobojoval.
Naopak k favoritům budou i ve finále patřit Haseová s Volodinem. Světoví šampioni z Prahy po výborném krátkém programu kralovali i ve volné jízdě a zvítězili s více než sedmnáctibodovým náskokem před domácími Japonci Junou Nagaokaovou a Sumitadou Morigučim. Bronz pro Arménii získali Karina Akopovová s Nikitou Rachmaninem.