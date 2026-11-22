Slalom Světového poháru v rakouském Gurglu vyhrál norský lyžař Timon Haugan a připsal si sedmé vítězství v kariéře. Na stupně vítězů ho doprovodili krajan Eirik Hystad Solberg a Švýcar Tanguy Nef, kteří se na pódium v seriálu prosadili poprvé v kariéře.
Devětadvacetiletý Haugan vedl druhý slalom sezony už po úvodním kole, ale pouze o setinu sekundy před dalším Norem Atlem Liem McGrathem. Nejlepší slalomář minulého ročníku však druhé kolo nezvládl, po špicaru vypadl a vzteky naházel své hole daleko za bariéru mimo trať.
Haugan oproti tomu dorazil bezpečně do cíle a zvítězil o 60 setin před Solbergem. Čtyřiadvacetiletý slalomář, jenž byl v SP dosud nejlépe pátý, se posunul na druhou pozici z jedenáctého místa nejrychlejším časem druhého kola. Olympijský vítěz z týmové kombinace Nef se dostal poprvé na stupně vítězů ve Světovém poháru dva dny po 30. narozeninách.
„Je to velká úleva. Prožil jsem jedno z nejtěžších přípravných období v kariéře a poté jsem byl zklamaný po Levi,“ uvedl Haugan, jenž měl většinu přípravy špatně nastavené vázání a v úvodním slalomu sezony obsadil 18. místo. „V prvním kole jsem ale s potěšením zjistil, že mám rychlost, což mi dodalo sebevědomí do druhého kola,“ dodal.
Závod nevyšel vítězi úvodních dvou podniků sezony Lucasi Pinheirovi Braathenovi. Brazilský reprezentant netrefil brzy po startu 1. kola správně jednu z branek a vypadl už před prvním mezičasem. „Snažil jsem se zahájit oblouk moc brzy a najednou jsem byl venku. Ale to je součást sportu,“ uvedl norský rodák, jenž si i tak po výhrách v obřím slalomu v Söldenu a slalomu v Levi udržel vedení v celkovém hodnocení.
Světový pohár mužů bude pokračovat příští víkend superobřím a obřím slalomem v Copper Mountain v USA.