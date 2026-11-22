Norské skokanky na lyžích ovládly také druhý závod Světového poháru v Lillehammeru a obsadily kompletní stupně vítězů. Zvítězila Anna Odine Strömová, druhá byla Eirin Maria Kvandalová a třetí Gyda Westvold Hansenová. České reprezentantky se ani tentokrát do závodu nekvalifikovaly.
Norky v sobotu na domácím můstku obsadily dokonce prvních pět míst a na Strömovou zbyla nepopulární čtvrtá pozice. V neděli dvojnásobná šampionka z letošních olympijských her triumfovala o 10,9 bodu před sobotní vítězkou Eirin Marií Kvandalovou. Třetí byla stejně jako o den dříve pětinásobná mistryně světa v severské kombinaci Gyda Westvold Hansenová.
Stejně jako v sobotu byl závod bez tria českých reprezentantek. Blízko postupu byla juniorská mistryně světa Anežka Indráčková, jež skončila v kvalifikaci první pod čarou na 41. pozici. Klára Ulrichová obsadila 50. příčku a Natálie Nejedlová byla poslední třiapadesátá.
Výsledky SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Výsledky SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Ženy:
1. Strömová 251,3 (131+132,5), 2. Kvandalová 240,4 (127+134), 3. Hansenová (všechny Nor.) 239,1 (130+125).
Průběžné pořadí (po 2 z 32 závodů): 1. Kvandalová 180, 2. Strömová 150, 3. Midtskogenová (Nor.) 120.