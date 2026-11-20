Úvodní závody světového poháru ve skoku na lyžích v Lillehammeru se zatím nevyvíjí podle českých představ. Z kvalifikace na sobotní individuální závody nepostoupil žádný z pěti českých reprezentantů. Mezi padesátku mužů se neprobojovali Roman Koudelka s Davidem Ryglem, do první čtyřicítky mezi ženami nedokázaly proniknout Klára Ulrichová, Anežka Indráčková ani Natálie Nejedlová. V soutěži smíšených družstev skončili Češi na posledním 12. místě.
V obou individuálních kategoriích obsadili první tři místa domácí závodníci. Kvalifikační vítězství si připsali Isak Andreas Langmo a Ingvild Midtskogenová.
Koudelka, který skočil 100 metrů, s Ryglem (93,5) se umístili v sedmé desítce pořadí. Nejdelší pokusy předvedli Nor Marius Lindvik a Polák Kacper Tomasiak, oba zaznamenali 137,5 metru.
Ulrichová jako nejlepší z tria Češek předvedla 100,5 metru, což jí stačilo na 44. místo. Midtskogenová jako jediná překonala o půl metru stotřicetimetrovou hranici.
Ani v závodu smíšených družstev sestava Indráčková, Rygl, Ulrichová, Koudelka na soupeře nestačila. K postupu do finálového kola české čtveřici chybělo 110 bodů, zvítězili Norové.
Výsledky úvodního závodu SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Výsledky úvodního závodu SP ve skocích na lyžích v Lillehammeru
Smíšená družstva: 1. Norsko (Hansenová, Sundal, Kvandalová, Lindvik) 1012,4, 2. Japonsko (Itová, Kobajaši, Marujamová, Nikaidó) 951,3, 3. Rakousko (Fettnerová, Zimmermann, Mühlbacherová, Hörl) 893,5, 4. Slovinsko 881,3, 5. Německo 821,7, 6. Finsko 801,2, ...12. Česko (Indráčková, Rygl, Ulrichová, Koudelka) 182,6.