Lyžování a snowboarding

Après-ski fokus podcast: Má Jan Zabystřan strach z rychlosti a kterým sportům holduje?


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Vloni v prosinci se ve Val Gardeně stal Jan Zabystřan prvním českým vítězem závodu Světového poháru. Po světových svazích se řítí i rychlostí přes 150 kilometrů v hodině. Jakmile zima skončí, doma neposedí. Leze po skalách, jezdí na kole i na motorce. Zkouší nejrůznější sporty. Má strach z rychlosti? A upřednostňuje Kitzbühel nebo Wengen? Štvou ho opakující se dotazy na vítězství ve Val Gardeně? O tom všem mluví v novém dílu Après-ski fokus podcastu.

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