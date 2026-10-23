Ondra zdolal nejtěžší skalní boulder v životě. Jak probíhala cesta na Exodii?

Adam Ondra zdolal nejtěžší skalní boulder ve svém životě. Po čtyřech dnech lezení se dostal na vrchol cesty Exodia nedaleko Turína, které místní lezec Elias Iagnemma po premiérovém loňském zdolání navrhl dosud nevídaně vysokou obtížnost 9a+.
„Byl jsem tam někdy v půlce září. Boulder mi od začátku hodně seděl a byl jsem si téměř jistý, že bych to měl vylézt. Pak jsem se tam dostal až v půlce října kvůli počasí. Máte možnost to lézt, když je mokrý, nebo čekat na jaro,“ popisuje Ondra v rozhovoru pro ČT sport.
„Boulder je hodně o kolenování. V půlce boulderu je koleno, kde se člověk pouští hlavou dolů. Pak je to hodně o patování, což je má silná stránka. Ale taky o preciznosti a nalezení nejlepších pozic těla, natočení nohou, rukou, aby každý sval na těle fungoval tak, aby vám umožňoval další krok udělat,“ vysvětluje Ondra.
Iagnemma mu prozradil správný postup, který Ondra následoval. „V podstatě jsem všechny kroky lezl jako Elias. Pro mě osobně určitě nejtěžší boulder, co jsem kdy vylezl,“ radoval se.
Sám by pro tuto cestu navrhl spíše obtížnost 9a, i když boulder považuje za o něco málo těžší než ten papírově stejné úrovně s názvem Soudain Seul, který zdolal loni ve Francii. „I když by to mohlo být i relativně poctivé. Ale myslím, že čas ukáže,“ uvedl.
Jak se vlastně označuje takovýto boulder? „Je to možná pro normálního člověka těžké uvěřit, že kdokoliv může říct, že to vylezl, ale nezáleží to na někom jiném, než na tom člověkovi. Neexistuje žádná skupina rozhodčích,“ říká Ondra.
A pokračuje: „Velmi brzy se to zkoriguje, kdyby přišel někdo neznámý a řekl, že vylezl 9a+, brzo tam někdo pojede a obtížnost upraví. Úprava je malá a z hlediska ostatních 9a, které jsem měl možnost zkusit, spíše těžší. Tenhle boulder mi velmi sedí a Eliasovi ne tolik, jako mě.“
„Pokud je boulder extrémní, první dny vůbec nezkoušíte pohyby spojit, ale vyřešit je krok po kroku. Pokud je boulder těsně nad zemí, dokážete nastoupit, případně použijete žebřík, pokud je vyšší. Exodia má patnáct těžších kroků, takže se pokoušíte spojit dva pohyby a pak děláte stále delší sekvence,“ doplňuje Ondra.