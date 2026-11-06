Taschlerovi drží po rytmických tancích třetí místo na Grand Prix v Šen-čenu

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou na Grand Prix v Číně třetí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti útočí na své maximum v elitním seriálu, kde byli dosud nejlépe čtvrtí. V úvodní části soutěže získali 73,10 bodu a ztrácejí téměř sedm bodů na vedoucí Brity Lilah Fearovou a Lewise Gibsona.
Taschlerovi na Čínském poháru v Šen-čenu vstupují do letošní Grand Prix. Valčík v rytmickém tanci zatančili na slavné americké muzikálové melodie bez výraznější chyby. „Bylo to super, moc jsme si to užili. Je tady všude velké vedro, ale bylo to fajn a těšíme se na zítra,“ uvedla Taschlerová.
Před Taschlerovy se dostali ještě Gruzínci Diana Davisová a Gleb Smolkin, kteří jsou těsně druzí za Brity. Čeští reprezentanti mají v boji o své první medailové umístění v Grand Prix náskok 1,69 bodu na Francouze Loicii Demougeotovou a Théa le Merciera. O dalších 43 setin zpět je pátý pár letošního mistrovství Evropy Olivia Smartová, Tim Dieck ze Španělska, který doplatil na pokaženou úvodní zvedačku.
Taschlerovi jsou jedinými českými zástupci na tomto závodě Grand Prix. Volné tance začnou v sobotu v 7:30 SEČ.
Program vysílání GP v krasobruslení
Program vysílání GP v krasobruslení
Pátek 6. listopadu
7:45 rytmické tance (ČT sport)
9:25 krátký program žen (ČT sport)
12:00 krátký program sportovních dvojic (celé na ČT sport Plus)
13:25 krátký program mužů (celé na ČT sport Plus)
Sobota 7. listopadu
7:30 volné tance (ČT sport)
9:30 volné jízdy žen (celé na ČT sport Plus)
11:40 volné jízdy sportovních dvojic (celé na ČT sport Plus)
Neděle 8. listopadu
6:00 volné jízdy mužů (ČT sport)
11:00 exhibice (ČT sport)