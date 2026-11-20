Navázat na výkony z Číny mohou Natálie a Filip Taschlerovi. V rytmických tancích obdrželi 76,65 bodu a drží třetí místo. Po úvodních jízdách mezi muži vede Mihhail Selevko, ženám v Helsinkách opět kraluje osmnáctiletá Mao Šimadová. Přímý přenos sobotního programu krasobruslení sledujte živě od 11:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
Taschlerovi v Helsinkách, kde druhý rok trénují, dostali od rozhodčích o 3,55 bodu vyšší známku než v Číně. Mohlo by to být ještě více, kdyby Taschlerová nezaváhala v twizzlech a krokové pasáži. „Byla tam taková menší chybička, nějaké levely nám unikly, ale jsme spokojení, jak jsme to zvládli. Moc jsme si to užili,“ hodnotila čtyřiadvacetiletá česká krasobruslařka jejich výkon.
Na druhé Finy Juulii Turkkilaovou a Matthiase Versluise ztrácejí Taschlerovi 93 setin bodu. Zároveň mají náskok 43 setin bodu před americkým sourozeneckým párem Oona Brownová, Gage Brown, který je čtvrtý. S velkým náskokem vedou olympijští vítězové Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie.
V Číně zkušenější z elitních českých tanečních párů bronzovou pozici neudržel. Po volném tanci se Taschlerovi propadli na čtvrté místo se ztrátou devíti setin bodu na medaili. O první českou medaili v této kategorii v závodech Grand Prix se minulý týden postarali jejich mladší reprezentační kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Jednoznačně nejlepší rytmický tanec na Finské trofeji předvedli zlatí olympijští medailisté a mistři světa z Prahy Fournierová-Beaudryová s Cizeronem. Získali za něj 85,78 bodu. Do volných tanců, které začnou v sobotu v 18:25 SEČ, tak jdou s více než osmibodovým náskokem na nejbližší pronásledovatele.