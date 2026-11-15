Krasobruslení

Mrázkovi zazářili na Americké brusli. Domů vezou po osmi letech první českou medaili z Grand Prix


15. 11. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Volný tanec sourozenců Mrázkových na Americké brusli
Zdroj: ČT sport

Sourozenci Mrázkovi končí třetí na Americké brusli. Česká dvojice zajela svou dosud nejlepší volnou jízdu. Jde o první českou medaili z krasobruslařské Grand Prix od roku 2018. Z prvního místa se raduje domácí dvojice Zingasová, Kolesnik. Ženský závod vyhrála Japonka Ami Nakajová.

Pro Mrázkovy jde o jejich první medaili v krasobruslařské Grand Prix, v níž dosud skončili nejlépe pátí. Pro Česko je to první cenný kov v elitním seriálu od stříbra Michala Březiny v Helsinkách v listopadu 2018.

Český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Za volný tanec Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.

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Volný tanec dvojice Zingasová, Kolesnik
Zdroj: ČT sport

S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů. „Jsme spokojeni s výkonem. Jsme spokojeni s tím, jak jsme oba programy zajeli. Víme, na čem pracovat. Ještě je prostor pro zlepšení, ale to je vždycky,“ řekla Mrázková.

Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.

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Volná jízda Ami Nakajové na Americké brusli
Zdroj: ČT sport

Výsledky Americké brusle

Taneční páry: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 201,88, 2. Loparevová, Brisaud (Fr.) 195,28, 3. Mrázková, Mrázek 190,88.


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