Mrázkovi zazářili na Americké brusli. Domů vezou po osmi letech první českou medaili z Grand Prix

Sourozenci Mrázkovi končí třetí na Americké brusli. Česká dvojice zajela svou dosud nejlepší volnou jízdu. Jde o první českou medaili z krasobruslařské Grand Prix od roku 2018. Z prvního místa se raduje domácí dvojice Zingasová, Kolesnik. Ženský závod vyhrála Japonka Ami Nakajová.
Pro Mrázkovy jde o jejich první medaili v krasobruslařské Grand Prix, v níž dosud skončili nejlépe pátí. Pro Česko je to první cenný kov v elitním seriálu od stříbra Michala Březiny v Helsinkách v listopadu 2018.
Český sourozenecký pár v této sezoně vsadil na Džungli 2 inspirovanou slavným programem francouzských sourozenců Isabelle a Paula Duchesnayových z olympijského roku 1988. Za volný tanec Mrázkovi získali 114,56 bodu, čímž si vylepšili sezonní maximum. Celkově si zlepšili osobní rekord z letošního MS o 71 setin na 190,88 bodu.
S přehledem tak udrželi třetí místo z rytmického tance. Americký pár Katarina Wolfkostinová, Dimitry Tsarevski, který obsadil čtvrté místo, na ně ztratil bezmála čtrnáct bodů. „Jsme spokojeni s výkonem. Jsme spokojeni s tím, jak jsme oba programy zajeli. Víme, na čem pracovat. Ještě je prostor pro zlepšení, ale to je vždycky,“ řekla Mrázková.
Vyhráli bronzoví medailisté z letošního MS Američané Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik s celkovou známkou 201,88 bodu. Získali o 6,6 bodu více než francouzský pár Evgeniia Loparevová, Geoffrey Brissaud, který obsadil druhou příčku.
Výsledky Americké brusle
Výsledky Americké brusle
Taneční páry: 1. Zingasová, Kolesnik (USA) 201,88, 2. Loparevová, Brisaud (Fr.) 195,28, 3. Mrázková, Mrázek 190,88.