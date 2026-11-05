Krasobruslařská Grand Prix pokračuje v Číně. Taschlerovi „rozzáří světlo“

Natálie a Filip Taschlerovi chtějí opět ukázat volný tanec plný emocí. Doprovází jej španělská zpěvačka Rosalía. Čeští krasobruslaři se představí na Grand Prix v Šen-čenu. Do Číny se v rámci elitního seriálu podívají na druhý pokus, před třemi lety je o účast připravilo Taschlerovo zranění zad. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Chtěli jsme mít zase něco víc emocionálního, kde se cítíme víc doma. Je to inspirované našimi životy. Její písničky jsou namixované v různých jazycích, je to trošičku i s náboženským přesahem,“ líčila Taschlerová. Album se jmenuje Lux, tedy světlo. „Takže je to o tom, že nacházíme nějaké to svoje světlo a jdeme za tím,“ poznamenal Taschler.
Pro rytmický tanec je letos předepsaný valčík. Taschlerovi ho pojedou na slavné muzikálové melodie. „Jsou to fakt takové americké klasiky. Je to propojené, takže je to hodně energické, takové sparkling (jiskřivé) a i něco pro náš pár možná nevídaného,“ přiblížil Taschler.
Program vysílání GP v krasobruslení
Program vysílání GP v krasobruslení
Pátek 6. listopadu
7:45 rytmické tance (ČT sport)
9:25 krátký program žen (ČT sport)
12:00 krátký program sportovních dvojic (celé na ČT sport Plus)
13:25 krátký program mužů (celé na ČT sport Plus)
Sobota 7. listopadu
7:30 volné tance (ČT sport)
9:30 volné jízdy žen (celé na ČT sport Plus)
11:40 volné jízdy sportovních dvojic (celé na ČT sport Plus)
Neděle 8. listopadu
6:00 volné jízdy mužů (ČT sport)
11:00 exhibice (ČT sport)
Sezonu začali nezvykle brzy. Už v září závodili v Tokiu, kde obsadili třetí příčku za tradičními gruzínskými rivaly Dianou Davisovou a Glebem Smolkinem a ruským párem Vasilisa Kaganovská, Maxim Nekrasov.
„Sami jsme se odhodlali, že chceme vyjet co nejdřív a odzkoušet ty věci, i když ještě nejsou stoprocentní,“ řekl Taschler. Zpětná vazba od rozhodčích jim ukázala, že jdou správným směrem. Pak ještě byli čtvrtí na Nepelově memoriálu v Bratislavě a vyhráli závod v Budapešti.
Nyní je čeká posun na kvalitnější závod, seriál Grand Prix je vrcholem první poloviny sezony. „Snažíme se brát každý ten závod stejně, ale samozřejmě pociťujeme, že tenhle závod je větší než ty, co jsme zatím odjeli. Je to určitě hezké, že si v první půlce sezony můžeme vyzkoušet nějaký větší závod před Evropou a mistrovstvím světa,“ přiblížila Taschlerová.
Atmosféra se s ruskými krasobruslaři změnila
Na mezinárodní scénu se v neutrálních barvách vracejí ruské taneční páry, které byly vyloučené od útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Na Grand Prix v Číně žádný z nich startovat nebude, ale jinak už se s nimi Taschlerovi na závodech potkali. „Atmosféru to určitě trošku změnilo. Ta doba byla dlouhá bez těch ruských tanečků. Ale my se fakt snažíme soustředit jenom na náš výkon, na to, co můžeme kontrolovat. Ostatní se prostě snažíme respektovat, jak nejvíc můžeme,“ konstatovala Taschlerová.
Její bratr upozornil, že tance na ledě se v posledních letech hodně změnily, vysokou kvalitu má první světová dvacítka. To je něco, co před vyloučením ruských krasobruslařů neplatilo. „Rozhodně jsme konkurenceschopní,“ dodal.
Rytmické tance na Čínském poháru v Šen-čenu začnou v pátek v 7:45 SEČ, volné tance jsou na programu v sobotu od 7:30 SEČ. Druhý start v Grand Prix mají Taschlerovi naplánovaný za dva týdny do Helsinek, kde v současnosti trénují.