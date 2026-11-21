Natálie a Filip Taschlerovi znovu útočili na svou první medaili v seriálu Grand Prix, na Finské trofeji nakonec obsadili šesté místo. Zvítězili Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francie.
Čeští reprezentanti figurovali po rytmickém tanci na třetí pozici, v druhém vystoupení na ledě ve Finsku se ale nevyvarovali chyb. Předvedli sedmý volný tanec a v pořadí si pohoršili. Celkem od rozhodčích dostali 178,58 bodu.
Taschlerovi tak ve Finsku dopadli podobně jako před dvěma týdny na Čínském poháru v Šen-čenu, kde také po úvodní části figurovali na třetí pozici, ale následně klesli na čtvrtou. O první českou medaili v této kategorii v závodech Grand Prix se tak minulý týden na Americké brusli postarali jejich mladší reprezentační kolegové Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Suverénně si počínali olympijští vítězové, francouzský pár zvítězil s náskokem lehce přes 22 bodů na domácí Juulii Turkkilaovou a Matthiase Versluise. Bronz si vyjeli američtí sourozenci Oona a Gage Brownovi.
Mezi ženami vládla osmnáctiletá japonská krasobruslařka Mao Šimadaová, která získala v součtu od rozhodčích 229,49 bodu.
Stříbrnou Estonku Niinu Petrokinovou porazila o více než 15 bodů. Třetí místo vybojovala Američanka Isabeau Levitová, která byla po krátkém programu průběžně až šestá.
Mužský závod vyhrál Estonec Mihhail Selevko, který udržel vedení po krátkém programu. Od rozhodčích obdržel v součtu 254,99 bodu.
Druhým místem zazářil švédský krasobruslař Andreas Nordeback, jehož trenérem je Čech Radek Horák. Na vítěze mu scházelo přes 14 bodů. Bronz získal Japonec Kazuki Tomono.
Řada dalších závodníků chybovala, na čtvrtou příčku se vyšvihl z dvanácté pozice Francouz Adam Siao Him Fa druhou nejlepší volnou jízdou.
Pořadí se promíchalo i v soutěži sportovních dvojic. Po krátkém programu vedli kanadští reprezentanti Lia Pereiraová a Trennt Michaud, kteří ale předvedli až třetí volnou jízdu a z Finska si nakonec odvezli stříbro.
Zvítězili Němci Annika Hockeová a Robert Kunkel se ziskem 196,40 bodu, kteří figurovali po polovině závodu na druhé pozici. Nejlepší volnou jízdu předvedli Američané Audrey Shinová a Spencer Akira Howe a polepšili si na třetí místo.
Výsledky Finské trofeje, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Výsledky Finské trofeje, závodu seriálu Grand Prix v krasobruslení
Muži: 1. M. Selevko (Est.) 254,99, 2. Nordebäck (Švéd.) 240,94, 3. Tomono (Jap.) 237,75.
Ženy: 1. Šimadaová (Jap.) 229,49, 2. Petrokinová (Est.) 214,06, 3. Levitová (USA) 207,19.
Taneční páry: 1. Fournierová-Beaudryová, Cizeron (Fr.) 212,91, 2. Turkkilaová, Versluis (Fin.) 190,88, 3. Brownová, Brown (USA) 187,97, ...6. Taschlerová, Taschler (ČR) 178,58.
Sportovní dvojice: 1. Hockeová, Kunkel (Něm.) 196,40, 2. Pereiraová, Michaud (Kan.) 195,28, 3. Shinová, Howe (USA) 193,18.
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