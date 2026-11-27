Na ČT sport se naplno rozjíždí sezona zimních sportů. Na krasobruslařské Grand Prix v Tokiu je po krátkém programu čtvrtá sportovní dvojice Anna Valesiová – Martin Bidař. Ve finské Ruce jsou v pátek na programu závody na 10 km klasicky mužů i žen a v Kontiolahti čeká individuální závod na biatlonistky. V ledovém korytu v Altenbergu zápolí ženy v monobobu.
Valesiové s Bidařem se daří na GP Japonska
Čtvrtá po krátkém programu je sportovní dvojice Anna Valesiová – Martin Bidař na Grand Prix v Tokiu. Čeští krasobruslaři na NHK Trophy útočí na vyrovnání svého výsledku z Kanadské brusle, kde na konci října v elitním seriálu společně debutovali. V čele soutěže jsou favorizovaní mistři světa Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin z Německa.
Valesiová s Bidařem v krátkém programu zaváhali u odhozeného trojitého salchowu, po němž partnerka s vypětím všech sil odvrátila pád. Získali 59,77 bodu, což bylo o 67 setin méně než v Kanadě. Čtvrtou příčku budou v sobotních volných jízdách hájit zejména před Američany Chelsea Liuovou a Ryanem Bedardem, kteří na ně ztrácejí jen sedm setin bodu. K medaili mají čeští reprezentanti daleko, před nimi je více než sedmibodová propast.
Ze svého výkonu měli čeští krasobruslaři radost. „Byla tam zase maličká chybička u házeného skoku. Je to škoda, protože na tréninku už nám jde fakt docela dobře. Určitě to vylepšíme,“ uvedl Bidař. „Moc jsme si to užili i tak. Diváci byli úžasní. Japonsko žije krasobruslením, takže je to tady nádherné nejenom na ledě, ale i všude okolo,“ řekl.
Jednoznačně nejlepší krátký program předvedli úřadující světoví šampioni z Prahy Haseová a Volodin. Suverénně zvládli všechny skoky, zlepšili si sezonní maximum na 75,21 bodu a vedou o 5,43 bodu před domácí dvojicí Juna Nagaokaová, Sumitada Moriguči. Němečtí reprezentanti tak mají blízko ke druhému vítězství v letošní Grand Prix po triumfu na Americké brusli.