Po osmi porážkách v řadě Zlín v první lize znovu vyhrál, i když jen za dva body. Berani udolali v 11. kole Litoměřice 2:1 v prodloužení a díky lepšímu skóre opustili poslední příčku tabulky. Na dno spadla po další prohře pražská Slavia, která padla 1:2 v Přerově. Pardubice B se trápí, třetí nezdar za sebou zaznamenaly v Havířově po výsledku 2:4.
V tabulce první Vsetín zareagoval na první porážku v sezoně, kterou mu před týdnem připravil Havířov, a přetlačil Chomutov 4:3. Na desátém vítězství v sezoně se gólem a asistencí podílel Pavel Klhůfek, který se dotáhl na lídra produktivity soutěže a spoluhráče Tomáše Šmerhu, který rovněž jednou skóroval. Oba mají na kontě 15 bodů.
Na vítězství druhého Tábora 4:1 nad Frýdkem-Místkem se podílel gólem Pavel Novák, jenž se s osmi trefami vyrovnal v čele pořadí střelců Šmerhovi a litoměřickému Petru Tonovi. Už třetí Třebíč si připsala pátou výhru za sebou, triumf 3:2 v Sokolově řídil dvěma brankami Luboš Rob.
Jihlava vyhrála v Kolíně 2:1, když v závěru druhé třetiny rozhodl gólem v oslabení slovenský útočník Marcel Štefančík. Mistr soutěže bodoval v šestém utkání za sebou a posunul se na sedmé místo s tříbodovou ztrátou za svého soupeře, který vyšel naprázdno po čtyřech výhrách.
Výsledky 11. kola první hokejové ligy
Výsledky 11. kola první hokejové ligy
Sokolov – Třebíč 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky: 34. Kverka, 55. Perčič – 24. a 44. Rob, 39. Stehlík.
Rozhodčí: Valenta, Petružálek – Baxa, Sýkora. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:2. Diváci: 472.
Přerov – Slavia Praha 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 29. Tomeček, 42. Anděl – 30. Beran.
Rozhodčí: Mrkva, Schenel – Mikšík, Otáhal. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 1406.
Kolín – Jihlava 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 36. Zvagulis – 1. Čachotský, 40. Štefančík.
Rozhodčí: Horák, Domský – Klouček, Hájková. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 1658.
Havířov – Pardubice B 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Branky: 18. Kucsera, 26. Kordule, 28. Zaťovič, 60. Chroboček – 14. Macek, 57. Chabada.
Rozhodčí: Matoušek, Rapák – Rakušan, Bartoň. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 1798.
Litoměřice – Zlín 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)
Branky: 56. Suhrada – 15. a 64. Číp.
Rozhodčí: Kostourek, Hucl – Kokrment, Bertlík. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 1090.
Tábor – Frýdek-Místek 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Branky: 30. a 34. Novák, 31. Kvasnička, 56. Zadražil – 41. Kofroň.
Rozhodčí: Micka, Jechoutek – Jindra, Teršíp. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 1402.
Vsetín – Chomutov 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Branky: 17. Straka, 27. Klhůfek, 28. Plos, 48. Šmerha – 21. Coskey, 49. Bareš, 53. Pinkas.
Rozhodčí: Wagner, Grygera – Kráľ, Juránek. Vyloučení: 8:8, navíc Weinhold (Vsetín) 5 min. Využití: 3:1. Diváci: 2582.