Čtyřmi body za dvě branky a stejný počet asistencí zařídil útočník David Kaše vítězství hokejistů Litvínova ve 20. kole extraligy nad lídrem Třincem 5:2. V rozhovoru s novináři si pochvaloval, že stále citelně oslabená Verva po čtyřech zápasech bez bodu uspěla proti favoritovi, jehož v této sezoně dosud dokázali porazit teprve jako čtvrtí po Pardubicích, Českých Budějovicích a Plzni.
„Bylo pro nás strašně důležité. Prohráli jsme čtyřikrát v řadě, takže jsme si říkali, že potřebujeme bodovat. Semkli jsme se a vyšlo nám to. Jsem za to strašně rád. Kluci to odmakali. Čajda (Pavel Čajan) nás výborně podržel celý zápas. Klíčová byla druhá třetina, kdy to bylo fakt pro nás hrozně těžké, ale ustáli jsme to a jsem strašně rád, že jsme vyhráli,“ uvedl Kaše.
Severočeši už v 7. minutě vedli 2:0. „Chtěli jsme dobrý vstup, to se nám povedlo, ale pak jsme dostali na 2:1 a ve druhé třetině nás Třinec mlel. Věřil jsem, že když neuděláme nějaké úplné hrubky, že bychom tenhle zápas mohli dotáhnout do vítězného konce,“ konstatoval Kaše.
Další ztráta v podobě Coskeyho
Mimo hru má Litvínov stále obránce Michala Moravčíka a Vojtěcha Husineckého a útočníky Ondřeje Kašeho, Davida Kämpfa, Michala Guta a Pawla Zygmunta. Navíc krátce po své brance na 2:0 musel odstoupit z prvoligového Chomutova zapůjčený Američan Cole Coskey. Po gólové akci narazil do mantinelu a ještě v průběhu utkání odjel na vyšetření do nemocnice.
„Samozřejmě to pro nás bylo oslabení. My mu hrozně moc děkujeme, že když může, tak přijde. Snad bude brzo v pořádku. Samozřejmě je to nepříjemné, když se vám zraní hráč. Máte čtyři pětky, pak se to tam rotuje, ale myslím si, že jsme to zvládli všichni na jedničku. Zasloužili jsme si vyhrát tou bojovností,“ podotkl Kaše.
Prožil svůj bodově nejvydařenější zápas v sezoně. „Každý hráč si cení toho, když se mu takhle podaří zápas. Ale pro nás je strašně důležitá výhra, protože jsme čtyřikrát za sebou prohráli. Potřebovali jsme se trošku nadechnout a já věřím, že nám to dodalo trošku sebevědomí na zápas na Kladně,“ pochvaloval si Kaše.
V základní hrací době dokázal Litvínov pokořit Oceláře teprve jako třetí v ročníku po Českých Budějovicích a Plzni. „Určitě mají kvalitní tým. Je vidět, co chtějí hrát, toho se drží,“ dodal Kaše.