Lídr první hokejové ligy Vsetín zvítězil 6:4 v Edenu nad Slavií, speciální formace se postaraly o tři góly. I po 27. kole vede tabulku o 12 bodů, už v neděli se v dohrávce představí v Jihlavě. Polovina z šesti zápasů dospěla za stavu 1:1 až do samostatných nájezdů.
Slavia vedla proti lídrovi po brance Vojtěcha Poláka, Filip Suchý ale dokázal využít přesilovku a srovnat. Druhá třetina byla gólově bohatší. Vsetínský Lukáš Plos se trefil hned zkraje, na 2:2 ještě dokázal reagovat za domácí Martin Šťovíček.
Vsetín se dokázal prosadit ještě dvakrát v rozmezí necelých dvou minut, nejprve zapsal branku Ondřej Slováček a následně uspěl v oslabení Martin Weinhold na 4:2. Zápas se ještě pokusil zdramatizovat Jiří Průžek ve třetí části, Štěpán Matějček se však trefil v oslabení do prázdné branky a hosté opět odskočili.
Skóre se v závěru ještě měnilo, když 24 sekund před koncem zaznamenal v zápase druhý gól Šťovíček. Do prázdné branky rozhodl o sedm vteřin později Tomáš Jandus a uzavřel na 6:4.
Druhé Třebíči stačilo také 60 minut hry, aby porazila Tábor 6:3. Soupeře zlomila třemi góly v poslední třetině, kdy se prosadili postupně Jakub Malý, Tomáš Müller a do prázdné branky pečetil Martin Dočekal. Dvě branky zapsali v duelu Müller i táborský Jiří Fronk.
Třetí je pardubické béčko po výhře 2:1 po nájezdech nad Přerovem, blýskl se při nich domácí gólman Lukáš Matěcha, který nepustil za svá záda ani jeden pokus. Z jeho spoluhráčů se prosadili v nájezdech Vít Macek a Karel Nedbal.
Jediný gól Přerova, který otevřel skóre zápasu, vstřelil Lukáš Žálčík ve druhé třetině. Ve třetí třetině vyrovnával Vojtěch Tvrdík.
Stejným výsledkem zdolaly Litoměřice poslední Sokolov. Po 28 sekundách zápasu skóroval Lukáš Král, ve druhé třetině vyrovnával Slovinec Maks Perčič. V prodloužení branka nepadla a nájezdy už patřily jednoznačně domácím, kteří proměnili tři ze čtyř. Za hosty uspěl pouze v první sérii Vojtěch Tomeček. Rozhodující nájezd zapsal do statistik Jakub Hujer.
Zlín porazil Chomutov také 2:1 po samostatných nájezdech. Piráti se ve třetí třetině ujali vedení zásluhou Jana Stránského, 32 sekund před koncem ale poslal zápas do prodloužení Petr Holík a stejný hráč pak rozhodl nájezdy.
Jihlava porazila Frýdek-Místek 3:1. Do vedení ji poslal Matouš Menšík, za hosty vyrovnal Štěpán Macháček. Utkání rozhodl nakonec dvěma brankami Lukáš Lhoták.
Výsledky 27. kola první hokejové ligy
Výsledky 27. kola první hokejové ligy
Třebíč – Tábor 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)
Branky: 5. a 54. Müller, 18. Jaša, 32. Psota, 41. Malý, 58. Dočekal – 2. a 29. Fronk, 18. Chlubna. Rozhodčí: Wagner, Veselý – Vašíček, Homolová Smetková. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. Diváci: 1298.
Slavia Praha – Vsetín 4:6 (1:1, 1:3, 2:2)
Branky: 23. a 60. Šťovíček, 13. Polák, 49. Průžek – 17. Suchý, 22. Plos, 27. Slováček, 28. Weinhold, 59. Matějček, 60. Jandus. Rozhodčí: Horák, Turhobr – Černohlávek, Pěkný. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:2. Diváci: 1773.
Zlín – Chomutov 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 60. a rozhodující sam. nájezd Holík – 46. Stránský. Rozhodčí: Vrba, Šudoma – Mikšík, Bartoň. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Diváci: 1518.
Pardubice B – Přerov 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 52. Tvrdík, rozhodující sam. nájezd Macek – 36. Žálčík. Rozhodčí: Zavřel, Pilný – Roischel, Brož. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 231.
Litoměřice – Sokolov 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 1. Král, rozhodující sam. nájezd Hujer – 38. Perčič. Rozhodčí: Bernat, Úlehla – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 919.
Jihlava – Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky: 27. a 52. Lhoták, 8. Menšík – 23. Macháček. Rozhodčí: Jechoutek, Grygera – Kokrment, Otáhal. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4292.
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