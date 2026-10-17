Hokej

SOUHRNVsetín zdolal Slavii, přestřelku Frýdku-Místku a Jihlavy rozhodl v prodloužení Brož


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Vsetín ve 14. kole porazil pražskou Slavii 5:2 díky třem gólům v poslední třetině. Dál vede tabulku s náskokem tří bodů před Táborem, který má odehráno o zápas více. Jihočeši zvítězili nad Třebíčí 2:1 a na svém ledě uspěli posedmé z osmi utkání. Přestřelka mezi Frýdkem-Místkem a Jihlavou dopadla lépe pro Duklu, která zvítězila 5:4 v prodloužení.

Slavii se nepovedlo oplatit Vsetínu porážku 0:4 z prvního kola a v tabulce je předposlední. Nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Šmerha si díky dvěma asistencím, který přispěl k vítězství Valachů, polepšil na devět gólů a 12 přihrávek.

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Sestřih utkání Sokolov – Litoměřice
Zdroj: ČT sport

Poslední Sokolov prohrál 3:5 s Litoměřicemi. Do utkání nastoupil už bez trenéra Tomáše Marišky, který byl odvolán.

Baník vedl v zápase dočasně asistent Jiří Žurek. Litoměřice zvítězily, přestože v druhé třetině prohrávaly už 1:3, a v tabulce jsou stále třetí.

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Sestřih utkání Frýdek-Místek – Jihlava
Zdroj: ČT sport

Utkání Frýdku-Místku s Jihlavou rozhodl v 63. minutě svým prvním gólem v ročníku Jaroslav Brož. Jihlava navázala na středeční vysoké vítězství 9:0 nad Přerovem a po čtvrté výhře v řadě je sedmá.

Sestřih a souhrn 14. kola Maxa ligy

Výsledky 14. kola první hokejové ligy

Tábor – Třebíč 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 12. Valský, 25. Jungwirth – 48. Bittner. Rozhodčí: Hucl, Domský – Klouček, Sýkora. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 1517.

Přerov – Pardubice B 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky: 20. Zdráhal – 4. Formánek, 33. Kaplan, 59. Fiala. Rozhodčí: Petružálek, Wagner – Mikšík, Zídek. Vyloučení: 8:6. Využití: 0:1. Diváci: 809.

Sokolov – Litoměřice 3:5 (2:1, 1:2, 0:2)

Branky: 10. Koffer, 20. Osmík, 25. Štebih – 9. a 60. Hujer, 27. Tomov, 40. Chlán,47. Holčák. Rozhodčí: Micka, Turhobr – Kokrment, Malý. Vyloučení: 5:3, navíc Dorot – Tomov 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 469.

Vsetín – Slavia Praha 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 34. a 45. Straka, 13. Suchý, 42. Costa, 44. Dědek – 29. Gricius, 53. Kružík. Rozhodčí: Bernat, Čamra – Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 6:5, navíc Suchý, Plos – Havlín, Kočí všichni 5 min., Židlický (Slavie) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 2750.

Frýdek-Místek – Jihlava 4:5 v prodl. (3:3, 0:0, 1:1 – 0:1)

Branky: 13. a 42. Střondala, 7. Kofroň, 11. Průšek – 2. Cachnín, 8. Menšík, 9. Winder, 42. Michnáč, 63. Brož. Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Bartoň, Raszka. Vyloučení: 4:8. Využití: 0:2. Diváci: 741.

Chomutov – Zlín 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

Branky: 11. Boucher, 14. Vandas, 38. Hanzl, 43. Žovinec - 30. a 50. Číp, 16. a 60. Válek, 12. Bačo, 40. Škůrek. Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš – Maštalíř, Pěkný. Vyloučení: 3:3, navíc Havel – Jarůšek oba 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 1902.

Havířov – Kolín 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Branky: 9. Teper – 2. Hampl, 9. Kolmann, 22. Chalupa, 25. Adamec. Rozhodčí: Gebauer, Hacaperka – Hanzlík, Kapitanov. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 1704.

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Souhrn 14. kola Maxa ligy
Zdroj: ČT sport

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