Šlágr 25. kola první hokejové ligy zvládl Vsetín proti Pardubicím B 2:1. V čele tabulky už má náskok 11 bodů na Třebíč, která se po vítězství 3:2 v Kolíně posunula před Východočechy. Záložní tým Dynama klesl až na čtvrté místo. Předstihly jej také Litoměřice, jež před vlastním publikem zdolaly Havířov 4:1. Poslední Sokolov při premiéře nového trenéra Miroslava Přerosta porazil doma Zlín 3:2 po samostatných nájezdech a ukončil sedmizápasovou sérii porážek.
Vsetín potvrdil roli suveréna soutěže, bodoval podvanácté za sebou a z toho desetkrát zvítězil. Valaši získali dvoubrankové vedení při vyloučení Tadeáše Kalužíka na pět minut a do konce utkání. Skóre otevřel v čase 8:19 Lukáš Adámek a ve 12. minutě zužitkoval dlouhou přesilovku i Australan Kale Costa. Ještě v první třetině snížil také v početní výhodě Petr Hauser. V dalším průběhu už se stav nezměnil.
Třebíč po sérii tří porážek potřetí za sebou naplno bodovala. Horácká Slavia v Kolíně dvakrát vedla díky využitým přesilovkám, ale na branky Ladislava Bittnera a Martina Dočekala odpověděli Jan Veselý a David Bernad. Na trefu Davida Michálka ze 45. minuty ale už Kozlové nezareagovali a neuspěli poprvé po třech výhrách.
Litoměřice vybojovaly šesté vítězství z posledních osmi duelů. Gólem a asistencí k němu přispěl Marek Daníček. Nováček Havířov prohrál pošesté v řadě a klesl na předposlední místo. Má šestibodový náskok před Sokolovem. Před Havířov se dostal Chomutov, který zvítězil ve Frýdku-Místku 4:3 po samostatných nájezdech a zabral po dvou porážkách. Úspěch Pirátů zařídil Kanaďan Evan Boucher, který v 58. minutě vynutil prodloužení a potom rozhodl rozstřel.
Třiašedesátiletý Přerost, bývalý kouč české reprezentační dvacítky, se vrátil na pozici hlavního kouče Sokolova po 23 letech. Nahradil Jiřího Žůrka, který po vzájemné dohodě skončil v pátek. Šlo už o třetí změnu v sezoně. Žůrek se 17. října posunul z pozice asistenta místo Tomáše Marišky.
Baník v závěru druhé třetiny získal dvoubrankové vedení. V čase 37:57 prolomil bezbrankový stav Matyáš Váňa a 19 sekund před druhou přestávkou zvýšil v přesilové hře Jan Dalecký. Ve třetí části sice smazali ztrátu Beranů Róbert Bačo a Pavel Sedláček, ale v rozstřelu zařídil radost domácích Tomáš Vracovský.
Třetí vítězství za sebou si připsala pražská Slavia, která vyhrála v Táboře 4:3 v prodloužení. V čase 63:21 o tom rozhodl v přesilové hře Daniel Kružík. Obhájce triumfu v první lize Jihlava uspěla v Přerově po výsledku 4:1. Pro Zubry to byla pátá porážka z uplynulých sedmi duelů.
25. kolo první hokejové ligy:
25. kolo první hokejové ligy:
Kolín – Třebíč 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 18. J. Veselý, 42. Bernad – 17. Bittner, 38. Dočekal, 45. D. Michálek. Rozhodčí: Mrkva, Domský - Teršíp, Landsmann. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 1359.
Přerov – Jihlava 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky: 1. Eret – 3. Lhoták, 37. Jiránek, 58. Harkabus, 60. Čachotský. Rozhodčí: Obadal, Matoušek – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1094.
Tábor – Slavia Praha 3:4 v prodl. (0:1, 2:0, 1:2 – 0:1)
Branky: 29. Jungwirth, 38. Babka, 47. Haman – 13. Židlický, 45. Varvařovský, 50. Eliáš, 64. Kružík. Rozhodčí: Úlehla, Čamra – Jindra, Zídek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 1625.
Vsetín – Pardubice B 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 9. L. Adámek, 12. Costa – 17. Hauser. Rozhodčí: Cabák, Trnka – Hanzlík, Klouček. Vyloučení: 4:2, navíc Kalužík (Pardubice B) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 2774.
Litoměřice – Havířov 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Branky: 7. Daníček, 42. J. Tůma, 51. Hanousek, 55. J. Pérez – 42. Kotala. Rozhodčí: T. Veselý, Hucl – Roischel, F. Sýkora. Vyloučení: 7:9, navíc L. Bednář 10 min., Kotala (oba Havířov) 10 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 1031.
Frýdek-Místek – Chomutov 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 12. R. Švančara, 36. Ostřížek, 45. Lednický – 58. a rozhodující sam. nájezd Boucher, 3. T. Urban, 33. Matějíček. Rozhodčí: Wagner, Micka – Vašíček, Kapitanov. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 689.
Sokolov – Zlín 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 – 0:0)
Branky: 38. M. Váňa, 40. Dalecký, rozhodující sam. nájezd Vracovský – 44. Bačo, 57. P. Sedláček. Rozhodčí: Zavřel, Petružálek – Kokrment, Juránek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 525.