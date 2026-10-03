Vsetín uspěl i v devátém utkání v první lize. Po výhře 5:2 nad Frýdkem-Místkem odskočil v čele tabulky na tříbodový rozdíl druhým Pardubicím B, které prohrály na ledě Třebíče 1:4. Tábor rozstřílel Přerov 8:3.
Vsetín rozhodl o své výhře čtyřmi trefami ve třetí třetině. Na vítězství se dvěma góly podíleli Tomáš Šmerha a Australan Kale Costa. Šmerha bodoval v osmi z devíti odehraných zápasů a s bilancí sedmi branek a sedmi asistencí vede kanadské bodování.
K rezervě Pardubic se na dva body přiblížil Tábor, který smetl Přerov 8:3 i díky třem gólům Jakuba Valského. Hattrick nastřílel také Američan Cole Coskey při výhře Chomutova 4:3 v Sokolově.
Na poslední příčce zůstává Zlín, který prohrál 2:4 v souboji nejhorších celků soutěže s Havířovem. Nováček první ligy navázal na středeční vítězství proti Slavii a uspěl potřetí za sebou. Naopak slávisté prohráli potřetí v řadě, když podlehli v Kolíně 2:3.
Výsledky první hokejové ligy
Výsledky první hokejové ligy
Třebíč – Pardubice B 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 1. Dočekal, 35. Malý, 36. Rob, 59. Ferda – 8. Pekař. Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Hájková, Landsmann. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 1203.
Kolín – Slavia Praha 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Branky: 6. Veselý, 21. Bernad, 33. Hašek – 6. Gricius, 47. Berka. Rozhodčí: Bernat, Turhobr – Roischel, Pluháček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení 1:0. Diváci: 1515.
Litoměřice – Jihlava 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 11. Špilka, 50. Ton – 20. Menšík, 23. Pořízek, 41. Čachotský. Rozhodčí: Čamra, Petružálek – Baxa, Klouček. Vyloučení: 0:2. Využití: 1:0. Diváci: 970.
Sokolov – Chomutov 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Branky: 6. Vracovský, 25. Osmík, 48. Šiler – 7., 15. a 46. Coskey, 33. Žovinec. Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Kokrment, Belko. Vyloučení: 1:4. Využití: 3:0. Diváci: 551.
Havířov – Zlín 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky: 2. Jáchym, 12. Tvrdý, 38. Bednář, 50. Kucsera – 17. Štibingr, 33. Jarůšek. Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Vašíček, Homolová Smetková. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 1811.
Tábor – Přerov 8:3 (3:2, 4:0, 1:1)
Branky: 15., 25. a 25. Valský, 48. a 59. Koláček 12. Chlubna, 13. Všetečka, 30. Eichler – 7. Žálčík, 9. Novák, 53. Řezníček. Rozhodčí: Horák, Trnka – Sýkora, Hošťálek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1.
Vsetín – Frýdek-Místek 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Branky: 47. a 60. Šmerha, 56. a 60. Costa, 1. Straka – 39. Ižacký, 42. Spěváček. Rozhodčí: Šudomel, Schenel – Otáhal, Nezval. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 2584.