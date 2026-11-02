Souboj českých brankářů dopadl lépe pro Daniela Vladaře. Jeho Philadelphia porazila Utah Karla Vejmelky 6:3 a zvítězila po třech prohrách. První bod v NHL si připsal obránce David Špaček, který asistencí pomohl Minnesotě k výhře 5:1 nad Washingtonem. Skvělý vstup do sezony potvrdili hokejisté Caroliny, kteří porazili Winnipeg 7:0.
Vladař pomohl Philadelphii k výhře 19 zákroky a úspěšností 86,4 procenta. Vejmelkovi se zápas ve Philadelphii příliš nevydařil. Ze 20 střel inkasoval hned pětkrát a jeho úspěšnost se zasekla na 75 procentech.
Výhru Flyers režíroval obránce Jamie Drysdale, který asistoval u tří branek. Gólem a asistencí se pod výhru podepsali Christian Dvorak, Noah Cates a také Travis Konecny, který se do sestavy vrátil po zranění ve spodní části těla.
Špaček na první bod v zámořské soutěži čekal deset zápasů a v duelu s Washingtonem si musel na gólovou asistenci počkat až do poslední minuty.
Dočkal se 25 vteřin před koncem třetí třetiny, kdy si v přesilové hře pět na tři několikrát vyměnil puk s Danilou Jurovem, jeho parťák z obrany nakonec prostřelil obranný val Capitals a zpečetil výhru Minnesoty 5:1.
Carolina vyhrála počtvrté za sebou a s 26 body vládne celé NHL. Jednoznačnou výhru nad Winnipegem řídil gólem a dvěma nahrávkami Logan Stankoven, dvě branky vstřelil Sean Walker.
Brankář Caroliny Pjotr Kočetkov vyhrál i desátý zápas, do kterého v sezoně nastoupil. Sedmadvacetiletý gólman to dokázal jako teprve třetí v historii NHL.
Navázal tak na Jacka Campbella, který v sezoně 2020/21 vyhrál úvodních 11 duelů, Carey Price se na začátku ročníku 2016/17 radoval dokonce třináctkrát.
„Když víme, že je v brance, cítíme se skvěle. Víme, jak talentovaný a dobrý brankář to je. Dělá nám to v obraně jednodušší, je opravdu skvělý,“ ocenil Kočetkova obránce Walker.
Velký obrat předvedl Anaheim. V domácím duelu s Ottawou po první třetině prohrávali Ducks 0:3, nakonec ale vývoj zápasu otočili a došli si pro výhru 6:3.
Hattrickem se pod vítězství podepsal Cutter Gauthier, dva góly vstřelil Judd Caulfield. Brankář Lukáš Dostál sledoval skvělou otočku Ducks ze střídačky.
Gauthier za poslední dva zápasy vstřelil pět gólů a patnáctkrát ohrozil soupeřova brankáře. „Snažím se hrát jednoduše. Čím více střílím, tím mám větší šanci na vstřelení gólu. Když nedám gól, můžu tím alespoň pomoct spoluhráčům k tomu, aby vytvořili tlak před brankou,“ řekl.
Pozici nejlepšího týmu Západní konference uhájil Edmonton, který porazil New York Rangers 4:1. Connor McDavid k výhře přispěl gólem a asistencí a bodoval i v 15. zápase v sezoně.
S 39 body dál vládne bodování NHL před dvěma spoluhráči. Druhý je s 29 body Leon Draisaitl a třetí obránce Evan Bouchard, který se díky tříbodovému večeru dostal těsně za německého útočníka.
Výsledky nedělních zápasů NHL
Výsledky nedělních zápasů NHL
Philadelphia – Utah 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Branky: 13. Mičkov, 22. Konecny, 26. Cates, 42. Dvorak, 46. Bonk, 59. Knuble – 15. Simašev, 56. Sergačov, 58. L. Cooley. Střely na branku: 21:22. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 86,4 procenta. Brankář Vejmelka odchytal za Utah 58 minut s 25 vteřin, inkasoval pět branek z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 18 378. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Drysdale, 3. Cates (všichni Philadelphia).
Washington – Minnesota 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Branky: 40. Sourdif – 4. Q. Hughes, 6. McCarron, 58. Šabanov, 60. Kaprizov, 60. Jurov (Špaček). Střely na branku: 27:29. Diváci: 17 393. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Q. Hughes, 3. Sourdif (všichni Minnesota).
Carolina – Winnipeg 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
Branky: 6. a 28. S. Walker, 22. Välimäki, 23. Aho, 30. Stankoven, 47. Jankowski, 49. Kotkaniemi. Diváci: 18 818. Hvězdy zápasu: 1. S. Walker, 2. Stankoven, 3. Kočetkov (všichni Carolina).
NY Rangers – Edmonton 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Branky: 34. Dorofejev – 7. a 60. C. Dach, 1. McDavid, 30. Bouchard. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Tomkins, 2. Bouchard, 3. McDavid (všichni Edmonton).
Anaheim – Ottawa 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Branky: 22., 42. a 43. Gauthier, 24. a 40. Caulfield, 56. McQueen – 6. Tomasino, 8. Giroux, 18. Amadio. Střely na branku: 33:22. Diváci: 17 147. Hvězdy zápasu: 1. Gauthier, 2: Caufield, 3. Carlsson (všichni Anaheim).