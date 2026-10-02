Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezoně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6:0 nad Chicagem. V soutěži si připsal devátou nulu. Igor Šesťorkin zpečetil gólem přes celé kluziště výhru New Yorku Rangers 5:1 nad Tampou Bay a je osmnáctým brankářem, který v historii NHL skóroval. Filip Hronek asistoval u dvou branek Vancouveru, který doma podlehl v přestřelce Edmontonu 7:9. Český obránce má po dvou zápasech na kontě čtyři body.
Vejmelka se na novou sezonu výborně naladil už v posledním přípravném utkání, ve kterém jej nepřekonalo Colorado. Neprůstřelnost prodloužil i proti Chicagu, které v zápase vyslalo patnáct střel, z toho sedm v první třetině.
„Byl sebevědomý, solidní,“ řekl trenér Utahu André Tourigny na adresu Vejmelky. „Když musel tým podržet důležitým zákrokem, udělal to. Líbilo se mi, jak chytal,“ doplnil kouč.
Za svůj výkon byl Vejmelka vyhlášen třetí hvězdou duelu. Předčili jej Clayton Keller, který připravil dva góly, a hlavní hrdina Dylan Guenther, který otevřel skóre a ve 36. minutě zvyšoval na 5:0.
Gól brankáře Rangers
K Šesťorkinovi se puk odrazil příhodně od zadního mantinelu před branku a lobem přes celé hřiště upravil v 58. minutě skóre na konečných 5:1.
O svém gólu se dozvěděl až z reakce okolí. „Někdo mi na chvíli na modré čáře clonil ve výhledu, tak jsem nevěděl, kde puk přistál a kde skončil. Začal jsem slavit, až když se radovali ostatní a naskákali na mě. Byl to neskutečný pocit,“ uvedl Šesťorkin, který se v minulosti už několikrát pokoušel dát gól. V bohaté klubové historii je prvním brankářem Rangers, který skóroval.
Ruský gólman kromě své první trefy v soutěži zastavil 24 střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. K výhře Rangers přispěl gólem a přihrávkou Pavel Dorofejev, jehož klub získal v létě z Vegas.
Šestnáctigólová přestřelka
Vancouver prohrával na začátku prostřední třetiny 0:5 a ve 29. minutě 2:8. Canucks zápas zdramatizovali, čtyřmi trefami v rozmezí 40. až 48. minuty snížili na 6:8. Třetí branka týmu padla po střele Hronka, kterou dorazil Arshdeep Bains.
Edmonton uklidnil v 50. minutě Leon Draisaitl. Na gól mu přihrál Connor McDavid, který v zápase nasbíral pět bodů (1+4). Domácí už ve zbytku zápasu jen zkorigovali skóre, když se po přihrávce Hronka prosadil Jamie Oleksiak.
Dan Vladař, který v úvodním zápase Philadelphie v nové sezoně inkasoval sedmkrát, zůstal na střídačce. Záda kryl Josephu Wollovi, který chytil 41 střel New Jersey a pomohl týmu k bodu za prohru 2:3 v prodloužení. Zápas rozhodl Jack Hughes a po Patriku Eliášovi je druhým hráčem v klubové historii, který skóroval v prodloužení desetkrát.
Kapitán Floridy Aleksander Barkov nedohrál zápas na ledě San Jose. Jedenatřicetiletý útočník opustil hrací plochu ve druhé třetině, když v rohu kluziště nešťastně upadl v souboji o puk. Ihned požádal o otevření dveří v prostorech, kde je rolba, a zamířil do kabin. Lídr týmu vynechal kompletní minulou sezonu kvůli zranění pravého kolena. Florida bez něj vyrovnala z 0:3 na 3:3, ale nakonec prohrála 3:4 v prodloužení.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Columbus – Buffalo 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
Branky: 18. a 28. Knies, 13. Sillinger, 19. Fantilli, 55. Monahan, 58. Olivier – 8. Samuelsson, 22. Quinn, 34. Helenius. Střely na branku: 23:26. Diváci: 18 207. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Werenski, 3. Coyle (všichni Columbus).
New Jersey – Philadelphia 3:2 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky: 38. Hamilton, 50. L. Hughes, 64. J. Hughes – 12. Ristolainen, 46. Sanheim. Střely na branku: 44:25. Diváci: 16 539. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. L. Hughes (oba New Jersey), 3. Woll (Philadelphia).
NY Rangers – Tampa Bay 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky: 6. Zibanejad, 11. Dorofejev, 22. Tolvanen, 37. Perreault, 58. Šesťorkin – 28. Kučerov. Střely na branku: 25:25. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Dorofejev, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).
Nashville – Minnesota 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky: 30. Josi – 10. N. Foligno, 14. Coleman, 45. Kaprizov. Střely na branku: 20:30. Diváci: 17 284. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. N. Foligno (oba Minnesota), 3. Josi (Nashville).
Calgary – Seattle 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)
Branky: 57. R. Strome – 10. Eberle, 10. Dunn, 20. Gaudreau, 44. Stephenson, 45. Beniers, 58. Kakko. Střely na branku: 25:32. Diváci: 18 494. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Daccord, 3. Eberle (všichni Seattle).
Utah – Chicago 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Branky: 17. a 36. Guenther, 18. Carcone, 30. Schmaltz, 34. Lee, 53. But. Střely na branku: 32:15. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání a z patnácti střel neinkasoval. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1. Guenther, 2. Keller, 3. Vejmelka (všichni Utah).
Vancouver – Edmonton 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)
Branky: 42. a 45. Rossi, 25. Cotter, 26. Boeser, 40. Bains (Hronek), 48. E. Pettersson, 59. Oleksiak (Hronek) – 21. a 50. Draisaitl, 10. Podkolzin, 15. Michaels, 15. Bouchard, 20. Shea, 26. Frederic, 28. McDavid, 29. Kapanen. Střely na branku: 22:31. Diváci: 18 677. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Rossi (Vancouver), 3. Draisaitl (Edmonton).
San Jose – Florida 4:3 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 26. a 31. W. Smith, 15. Marchment, 64. Cagnoni – 38. a 46. Luostarinen, 46. M. Tkachuk. Střely na branku: 32:26. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Cagnoni, 3. Celebrini (všichni San Jose).