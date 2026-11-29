Hokejisté Pardubic vyhráli ve 24. kole extraligy v Liberci 3:1 a převzali vedení v tabulce o bod před Třincem, jenž nechal body v Mladé Boleslavi, kterou táhl za třemi body dvěma góly a asistencí slovenský útočník Dávid Gríger. Třinec potvrdil, že není úplně ve své kůži, a všechny body ztratil už ve třetím z posledních čtyř utkání. Zato boleslavští se zvedají a po čtyřech porážkách podruhé za sebou vyhráli. Čtvrtou porážku za sebou, tentokrát v prodloužení, schytala Sparta doma s Plzní, zato Hradec ve své hale udolal 2:0 Litvínov. Poslední Olomouc vyhrála v Karlových Varech a je už jen bod za Vítkovicemi, které padly 0:3 v Českých Budějovicích.
Třinec se v Boleslavi prosadit nedokázal
Třinec měl sice v Boleslavi víc ze hry, ale Vojtěcha Mokreho v brance tamního celku jeho střelci překonat nedokázali. Zato dvaatřicetiletý útočník Gríger se před brankářem Ondřejem Kacetlem prosadil hned dvakrát po Hykových asistencích a svoji střeleckou bilanci v sezoně vylepšil na šest gólů. S Tomášem Hykou si pak v předposlední minutě prohodili role a třetím gólem do prázdné branky vzali favoritovi i poslední naději na otočení výsledku. Mladá Boleslav tak na dvanáctém místě tabulky odskočila Vítkovicím.
Sedm zápasů a dost
Bílí Tygři na svém ledě utrpěli první porážku od konce září, jejich úspěšná domácí série se zastavila na sedmi zápasech. Skóre otevřel v 7. minutě Nosek, jenž bodoval v pátém zápase za sebou. Ale když se mezírkou v pardubické obraně protáhl Faško-Rudáš, bylo vyrovnáno. Domácí se tlačili za druhým gólem, ale pak neuhlídali na brankovišti Smejkala, který dal už třináctý gól v ročníku. Liberec to 90 vteřin před koncem zkusil bez brankáře, po ztrátě puku ale naopak pojistil pardubickou výhru Tomášek.
Smolná série Sparty nekončí
Čtvrtou porážku za sebou utrpěla Sparta, která se v neděli musela obejít bez osmi hráčů základní sestavy. Sice předvedla, jak se dá výsledek otočit, a z 0:2 dokázala jít do vedení 3:2. Jenže Plzeň se nedala, dokázala v 58. minutě vyrovnat a v prodloužení pak Teplý druhým gólem v zápase rozhodl o vítězství Plzně, pro kterou to byla devátá výhra z posledních deseti utkání.
Kohout a Škorvánek táhli Hradec
Oba góly Mountfieldu dal Martin Kohout a Stanislav Škorvánek v brance si připsal třetí čisté konto sezony. Na litvínovských hráčích byla znát nepohoda po předešlé vysoké porážce 0:5 s Mladou Boleslaví. Mountfield je hned od úvodních minut dostával pod tlak. Pak 17 vteřin před koncem přesilovky snadno dopravil Kohout do branky Zdráhalovu střelu odraženou od zadního hrazení. Hosté měli ve třetí třetině víc ze hry, snažili o vyrovnání, ale naráželi na velmi pevný blok před brankářem Škorvánkem.
Budějovice po dvou porážkách zabraly
Budějovice na svém stadionu uspěly po dvou nezdarech a dvěma góly se o to zasloužil hlavně kanadský obránce Graeme McCormack i brankář Milan Klouček, který udržel třetí čisté konto v sezoně. Vítkovice prohrály venku počtvrté za sebou. Kanaďan otevřel skóre už ve 4. minutě po nahrávce zpoza branky. Poté se prosadil v přesilovce střelou od modré čáry. Pak hosté Kloučkovi několikrát zavařili, ale ten si vždycky poradil. A tak skóre uzavřel na 3:0 z trestného střílení po faulu na Beránka Koláček.
Machovský udržel nulu a Olomouc se chytla
Po osmi porážkách v halách soupeřů se dočkali výhry hokejisté Olomouce. Prvním čistým kontem v sezoně se na tom hodně podílel gólman Matěj Machovský. Utkání v Karlových Varech pak rozhodli góly v přesilových hrách Jakub Orsava a Trevor Cosgrove. Energie tak utrpěla čtvrtou porážku za sebou.
24. kolo hokejové extraligy
24. kolo hokejové extraligy
BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. Gríger (Hyka), 37. Gríger (Hyka), 59. Hyka (Gríger). Rozhodčí: Květoň, Turhobr – Frodl, Šimánek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 2391.
Mladá Boleslav: Mokry – Zámorský, Vlasák, Budík, Jánošík, F. Pavlík, D. Moravec, Křepelka – Skalický, Gríger, Hyka – Jandric, Fořt, Buchtele – Gardoň, Gavars, Lichtag – Zvagulis, Závora, Rekonen. Trenér: Haken.
Třinec: Kacetl – M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, Pyrochta, D. Musil – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, Daňo – M. Růžička, D. Voženílek, Kubiesa – Flynn, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Bílí Tygři Liberec – HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Faško-Rudáš – 7. Nosek (Kelemen, Červenka), 34. Smejkal (M. Stránský), 60. Tomášek (Smejkal). Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Axman, Peluha. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 6543.
Liberec: Kváča – M. Ivan, T. Galvas, D. Zeman, Zile, Kachlíř, Ahac, Hanousek – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Sandberg, Fllippi, Lenc – Pytlík, A. Musil, Petrovský – Pérez, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Pardubice: Will – Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, Chabada, Tourigny – Kelemen, Sobotka, Lauko – Mandát, Nosek, Červenka – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Kalužík, Hrníčko, Poulíček. Trenér: Pešán.
BYD Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Orsava (Plášek, Navrátil), 53. Cosgrove (Navrátil, Plášek). Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 3:3, navíc Mamčics 5 min. a do konce utkání, Černoch (oba Karlovy Vary), M. Vitouch (Olomouc) oba 5 min. Využití: 0:2. Diváci: 3129.
Karlovy Vary: D. Král – M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, J. Myšák, Schmiemann – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Bambula, Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Sapoušek – Koffer, Minárik, T. Redlich. Trenér: Patera.
Olomouc: Machovský – T. Černý, Freibergs, Stella, Cosgrove, Hrádek, Ondrušek – Navrátil, Macuh, Plášek – Orsava, Štohanzl, J. Kos – Spodniak, D. Vitouch, M. Vitouch – Herčík, Tomeček, Matýs.Trenér: Fiala.
Banes Motor České Budějovice – HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. McCormack (Nordsäter, Bulíř), 18. McCormack (Koláček, Kundrátek), 55. Koláček z trest. střílení. Rozhodčí: Hacaperka, Ondráček – Zíka, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 5802.
České Budějovice: Klouček – Kundrátek, Štencel, McCormack, Nordsäter, Nedorost, Vráblík, Pýcha – Lantoši, Hoch, Olesen – P. Novák, Bulíř, Ordoš -Pour, Bell, Zachar – Koláček, Toman, M. Beránek – Lev. Trenér Róbert Petrovický.
Vítkovice: Hrachovina – Holland, J. Zbořil, Port, Leahy, Demel, T. Pavelka, Brůna – Š. Stránský, Hladonik, Cianciala – Martel, Nellis, Šebesta – Lacka, Šír, Abdul – Macias, Petr, Fasner. Trenér: Y. Treille.
Mountfield Hradec Králové – HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Kohout (Čacho), 38. Kohout (P. Zdráhal, Pláněk). Rozhodčí: Kika, Zeliska – Hnát, Maňák. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3514.
Hradec Králové: Škorvánek – Melancon, Kalina, Mudrák, Vála, Pláněk, Vukojevic – Radil, Miškář, R. Pavlík – P. Zdráhal, Kevin Klíma, R. Kousal – Nenonen, Čacho, Kohout – Jergl, Tamáši, Pilař. Trenér: T. Martinec.
Litvínov: Čajan – S. Svozil, Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, Polášek, Moravčík – Koblasa, Sukeľ, Šámal – O. Kaše, Kämpf, Maštalířský – Šprynar, O. Najman, Urban – Jurčík, Jícha, Havelka. Trenér: Reichel.
HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Sirota, Blümel), 40. Shore (Blümel, Řepík), 46. Blümel (Krejčík, Mašín) – 20. Teplý (Rohlík, Simon), 31. MacPherson (V. Petman, Lalancette), 58. J. Jeřábek (L. Strnad, Teplý), 65. Teplý. Rozhodčí: Vrba, Mejzlík – J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 15.667.
Sparta: Kořenář – Tomov, Krejčík, Michálek, Mašín, N. Seppälä, Sirota, Suhrada – Dzierkals, Shore, Blümel – Řepík, Vesalainen, Sekáč – Daníček, Kuťák, P. Kousal – J. Pospíšil, M. Přibyl, M. Procházka. Trenér: Augusta.
Plzeň: Malík – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, Chromiak – Rohlík, Lalancette, Měchura – L. Strnad, Simon, Teplý – Fodor, V. Petman, M. Petman – I. Sedláček, Lev, Titlbach. Trenér: Veber.