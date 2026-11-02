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Tři změny před Finskými hrami. Zdravotní potíže nepustí na turnaj Dvořáka, Beránka a Kubiesu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Obránce Tomáš Dvořák a útočníci Ondřej Beránek s Matějem Kubiesou, který vyhlížel premiéru v dresu reprezentačního A-týmu, se nezúčastní Finských hokejových her. Ze hry je vyřadily zdravotní problémy. Nahradí je útočníci Radovan Pavlík z Hradce Králové a Michal Kunc z Brna. Do přípravného kempu před turnajem se zapojí i obránce David Moravec z Mladé Boleslavi.

„Na turnajích EHT chceme pouze hráče, kteří jsou zcela v pořádku a jsou připraveni odvést stoprocentní výkon. V případě Ondry Beránka, Matěje Kubiesy a Tomáše Dvořáka jsme se po dohodě s nimi i jejich kluby rozhodli dát jim prostor pro vyléčení a doléčení. Šanci dostávají další tři kluci. Všichni jsou hladoví a odhodláni dokázat, že do reprezentace patří,“ uvedl trenér Zdeněk Moták, pro něhož půjde o první akci na střídačce národního týmu.

Osmadvacetiletý Pavlík i čerstvě šestadvacetiletý Kunc neprošli shodně posledním nominačním řezem před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Třiadvacetiletý Moravec reprezentoval naposledy loni v dubnu.

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Zdroj: ČT sport

Český tým se večer sejde v Praze k úvodnímu tréninku. První turnaj Euro Hockey Tour v nové sezoně rozehraje ve čtvrtek v O2 areně duelem se Švédy.

Po pátečním přesunu do Helsinek se hokejisté utkají s finalisty posledního MS – v sobotu s domácím Finskem a v neděli zakončí vystoupení na severu Evropy soubojem se Švýcary.

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