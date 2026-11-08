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SOUHRNTřebíč nestačila na poslední Piráty a přišla o druhé místo


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Záznam utkání Piráti Chomutov – SK Horácká Slavia Třebíč
Zdroj: ČT sport

Po sérii pěti výher hokejisté Třebíče podlehli v první lize 1:2 Chomutovu, který uspěl po šesti porážkách a odlepil se ze dna tabulky. Horácká Slavia musela přepustit druhé místo rezervě Pardubic. Tabulku suverénně vede Vsetín, který v neděli nehrál.

Hráči Chomutova rozhodli o svém vítězství dvěma góly v úvodních osmi minutách. Už po 98 sekundách skóroval kanadský útočník Boucher, který je s deseti góly nejlepším střelcem Pirátů.

Třebíč klesla na třetí místo o bod za pardubické béčko, které podlehlo 3:4 v prodloužení ve Zlíně. Východočeši prohráli podruhé za sebou, Berani ukončili sérii pěti porážek.

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Sestřih utkání Chomutov – Třebíč
Zdroj: ČT sport

Pardubice vedly do konce druhé třetiny 2:0, ale domácí díky dvougólovým střelcům Petru Holíkovi a Jakubu Doktorovi nakonec slavili výhru.

Holík vyrovnal v čase 59:56 na 3:3 a Doktor v přesilovce v 63. minutě ukončil prodloužení. Pro dvojnásobného extraligového mistra Holíka to byly první přesné zásahy v sezoně.

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Sestřih utkání Zlín – Pardubice B
Zdroj: ČT sport

Na čtvrté místo se dostala Jihlava, která doma zvítězila 5:2 nad Havířovem. Na třetí Třebíč ztrácí jen bod a na druhé Pardubice B dva body.

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Sestřih utkání Slavia Praha – Litoměřice
Zdroj: ČT sport

Výsledky 20. kola první hokejové ligy

Chomutov – Třebíč 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Branky: 2. Boucher, 8. Badinka – 28. Michálek. Rozhodčí: Petružálek, Bernat – Maštalíř, Brož. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1193.

Zlín – Pardubice B 4:3 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 – 1:0)
Branky: 40. a 60. Holík, 41. a 63. Doktor – 9. Formánek, 14. Pekař, 53. Štěpánek. Rozhodčí: Obadal, Capák – Landsmann, Nezval. Vyloučení: 5:4, navíc Talafa (Zlín) 10 min. Využití 3:0. Diváci: 1690.

Frýdek-Místek – Sokolov 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Branky: 4. a 39. Střondala, 8. a 43. Rybnikár, 31. Aubrecht – 15. Csamangó. Rozhodčí: Schenel, Vrba – Kapitanov, Raszka. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 667.

Přerov – Kolín 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky: 45. Březina, 60. Svoboda. Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Rakušan, Otáhal. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 1054.

Slavia Praha – Litoměřice 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)
Branky: 12. Gricius – 23. Ton, 33. Kuťák, 50. Chlán, 52. Pospíšil, 54. Jelínek. Rozhodčí: Hacaperka, Zeliska – Maňák, Teršíp. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 1405.

Jihlava – Havířov 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Branky: 16. Brož, 22. Kulda, 28. Riedl, 33. Štefančík, 39. Čachotský – 11. a 32. Zaťovič. Rozhodčí: Veselý, Matoušek – Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4018.

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Souhrn 20. kola Maxa ligy
Zdroj: ČT sport

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