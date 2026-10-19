Trash talk k derby patří, hlásil Tomek po návratu do branky Litvínova a půtce s Frodlem

Brankář litvínovských hokejistů Matej Tomek prožil vydařený návrat do extraligy. Po zranění nastoupil slovenský reprezentant za Severočechy poprvé v sezoně, Karlovy Vary ho v nedělním zápase 12. kola prověřily porcí 37 střel, pustil jedinou. Po vítězství 3:1 se vrátil k rozepři s gólmanem soupeře Dominikem Frodlem.
Tomek, který se rozchytal v jednom startu za prvoligový Chomutov, předvedl řadu parádních zákroků. „Pocity jsou výborné, šel jsem do zápasu s čistou hlavou s tím, že chci pomoct k co nejlepšímu výsledku. Věděl jsem, že derby bude vyhecované, takže jsem rád, že bereme všechny tři body,“ oddechl si devětadvacetiletý gólman.
Jeho slova potvrdila i výměna názorů s Frodlem. „Byl jsem v trošku emotivnější komunikaci s Nickem Jonesem o pádu do mého brankoviště, Frodlik přišel třetí do souboje, ale nic vážného, jen trošku trash talk. To k derby patří,“ ohlížel se Tomek za situací během komerční přestávky v polovině zápasu, při níž mu spadla maska. „Ale jen kvůli tomu, že byla mokrá a já otočil hlavou,“ vysvětlil.
Lidé to chtějí vidět, nepochybuje Frodl
Ani Frodl nezvyklou situaci nepovažoval za vyhrocenou. „Tomek dal nevybíravou sekyru Jonesovi, kdyby se trefil výš, Nickovi nezbyde žádný zub. Když se cestou na střídačku chytli, já se jen zastavil a vrazil do něj. Lidé to chtějí vidět, líbilo se jim to, ale nebylo to nic zásadního ani podlého,“ zdůraznil karlovarský gólman.
Se svým protějškem se také při závěrečném loučení poplácal po rameni. „Popřáli jsme si hodně štěstí a já mu gratuloval k super výkonu, vítězství Litvínova šlo za ním,“ ocenil Frodl.
Klíč k vítězství našel Tomek ve druhé třetině, v níž Energie své hostitele svírala a na střely vyhrála 15:5. „Klíčové pro mě, moje sebevědomí a pro tým bylo, že jsme ustáli oslabení ve druhé třetině. Myslím, že tam se zápas lámal,“ odtušil Tomek, kterého se snažil soupeř rozhodit tlakem před brankovištěm.
„Podle mě si řekli v kabině, že pro mě je to první zápas, že se pokusí dostat pod kůži mně nebo obraně. Myslím, že to je akceptovatelné. Každý se tak chce v extralize prezentovat, chce chodit do soupeřova gólmana a dělat tam roztržky, to patří k dnešnímu hokeji,“ poznamenal Tomek.
Tomek nechtěl nahánět rozjetý vlak
Z týmu vypadl během letní přípravy. „Měl jsem nespecifikované zranění v dolní části těla. Bylo to nepříjemné, protože se to stalo na začátku sezony. Chtěl jsem do ní jít jinak, než že mi skoro celá první čtvrtina uteče a já budu nahánět vlak před sebou,“ uvedl Tomek. „Myslím si však, že Pavel Čajan mě zastoupil velmi dobře, držel tým a pomáhal mu v každém zápase. Jsem rád, že jsem teď dostal příležitost já a mohl jsem důvěru splatit,“ dodal.
Zatímco v minulém ročníku se Litvínov trápil a extraligu musel zachránit až v baráži, v této sezoně pookřál. „Co vidím, tak největší rozdíl je v atmosféře. Je úplně jiná. V kabině je to cítit, prezentujeme se tak v některých zápasech i na ledě. Když to ukočírujeme každé utkání a každou třetinu, bude to dobré,“ uzavřel Tomek.