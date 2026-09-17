Nové reprezentační trenéry Zdeňka Motáka a Pavla Grosse čeká na mezinárodní úrovni hned několik vrcholů, přesto se k nim na začátku společné cesty zatím moc neupínají a chtějí se zaměřit na nejbližší turnaj. Zároveň poodhalili, jaké atributy budou pro skládání nominací klíčové.
Trenérský tandem a jeho realizační tým mají smlouvu na dva roky, tedy do konce sezony 2027/2028, jejíž nejdůležitější akcí bude turnaj nejlepších proti nejlepším.
„Světový pohár bude pomyslným vrcholem, ale nemůžeme z toho vyčlenit mistrovství světa. Bude to zážitek, já se strašně těším, ale opravdu jdeme krok po kroku. Čeká nás první akce Euro Hockey Tour a na tu se hlavně soustředíme,“ říká Moták k akci NHL, jejíž jedna základní skupina bude v roce 2028 v Praze.
Vrcholem prvního roku pod novým vedením reprezentace však bude mistrovství světa v Německu. Trenéři v průběhu sezony plánují inspekční cesty do NHL.
„Máme takovou představu, že bychom tam jeli už v rámci mistrovství světa dvacítek. Že bychom se podívali na část turnaje a potom se rozeběhli po Kanadě a Americe a potkali se s hráči, které chceme vidět v akci. Byli bychom rádi, kdybychom tam s (generálním manažerem reprezentace) Patrikem Eliášem mohli takto jet,“ přeje si Moták.
První nominaci však budou trenéři skládat pro listopadové Finské hry – úvodní díl Euro Hockey Tour. Podle Motáka bude jádro týmu z domácí extraligy, do které se vrátilo několik reprezentantů. Místo však mít jisté nebudou.
„Výkonnost, to je první atribut. Potom je otázka, zda týmy budou hrát Ligu mistrů. Bylo by ideální, aby hráči (pro mistrovství světa) byli hladoví. Budeme i s tím počítat. Budeme jezdit po extralize a skautovat hráče,“ připomíná Moták aspekty.
V turnajích Euro Hockey Tour nechtějí koučové národního týmu zbytečně utavit reprezentanty. „Některé hráče – u nichž víme, že hráli skoro osmdesát devadesát zápasů minulý rok – by bylo nerozumné tahat na všechny turnaje. Zároveň máme možnost kouknout se na hráče, kteří tam třeba ještě nebyli. Je to o výkonu a hladovosti ukázat se,“ dodává Gross.
Moták bude mít při zápasech na starosti obránce, Gross bude koučovat útočníky. Realizační tým ještě doplňují Richard Král, který se zaměří na speciální formace a vhazování, a trenér brankářů Jaroslav Kameš.
„Budeme hodně komunikovat a bude to dílo nás všech. Nebudeme mít dělené funkce, že někdo je zodpovědný za defenzivní část, někdo je zodpovědný za ofenzivní část. Ne, chceme se o tom bavit i pracovat stejně,“ vysvětluje Moták.
Jedno je však jisté, duo Moták – Gross chce u národního týmu pokračovat v pojetí hokeje jejich předchůdce Radima Rulíka. „Určitě bychom chtěli navázat na práci minulého realizačního týmu. Nicméně chtěli bychom do toho vložit i své prvky. Agresivita ve světovém hokeji je maximální. Aktivita, osobní souboje, maximální bruslení – to jsou věci, které už vůbec nejde oddělit,“ myslí si Moták. „Pak tam jsou detaily, malé věci – ty budeme mít svoje,“ dodává Gross.