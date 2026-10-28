Už čtvrtou porážku za sebou zaznamenaly české reprezentantky v Euro Hockey Tour. Na úvod švédského turnaje nestačily na domácí výběr, kterému podlehly 0:2. Přímý přenos utkání Finsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v pátek od 13:50.
Souboj se Seveřankami zlomila nenápadná situace z 36. minuty, když se od modré čáry prosadila Mira Jungakerová, jejíž nahození rukavicí nešťastně tečovala do vlastní sítě Tereza Pištěková. Klára Peslarová v českém brankovišti přitom v předchozím průběhu odolávala, když úspěšně čelila hned třem samostatným únikům soupeřek. Druhý gól přidala v závěru Sara Hjalmarssonová do prázdné brány.
České hokejistky se však trápí nejen výsledkově, ale i střelecky. Nejblíže gólu byla Kristýna Kaltounková, ale ve slibné příležitosti nastřelila pouze horní tyč.
V posledních čtyřech zápasech tak reprezentantky vyšly hned třikrát naprázdno. Před blížícím se startem mistrovství světa v Dánsku mohou obě špatné bilance vylepšit v duelech proti Finkám a v sobotní generálce na šampionát proti Švýcarkám.
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