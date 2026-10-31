Staronový kouč Antonín Stavjaňa při obnovené premiéře na střídačce Zlína musel strávit domácí porážku s Jihlavou 0:2. Vsetín pak vyhrál v 19. kole první hokejové ligy na ledě předposledního Sokolova 8:2 a zvýšil náskok v čele tabulky před druhými Pardubicemi B na pět bodů.
Třiapadesátiletý Stavjaňa, jenž nahradil Slováka Petera Oremuse, se vrátil na střídačku Zlína po sedmi letech. V repríze finále minulé sezony s obhájcem triumfu Jihlavou si Berani připsali pátou porážku za sebou. Dukla potvrdila, že se jí daří venku, a připsala si tam pátou výhru v řadě.
Ve Zlíně vedla po první třetině 2:0 po přesilovkové trefě Richarda Cachnína a gólu Marcela Štefančíka. Ve 46. minutě snížil Jakub Čechmánek, ale za 102 sekund vrátil hostům dvoubrankový náskok Matouš Menšík. V čase 48:03 ještě vykřesal v početní výhodě Zlínu naději Richard Jarůšek, sekundu před koncem ale zpečetil výsledek v přesilovce Albert Michnáč.
Vsetín bodoval pošesté za sebou a z toho popáté vyhrál. Valaši už v úvodní části získali tříbrankový náskok. Po přesilovkové trefě Petra Straky se prosadili Australan Kale Costa a Šimon Jenáček. V úvodu druhé třetiny snížili Jaromír Kverka a Martin Osmík, ale ve 26. minutě využil další početní výhodu Straka, který pak v čase 32:07 dovršil hattrick.
V závěrečné části ještě vylepšili výsledek favorita Štěpán Bláha a dvěma trefami Tomáš Šmerha. Straka si připsal celkem šest bodů a posunul se do čela produktivity soutěže před Šmerhu. Oba mají 29 bodů a Straka je se 16 góly i nejlepším střelcem. Baník prohrál sedmý z posledních devíti duelů.
Přerov ve čtvrtém utkání pod novým trenérem Janem Fadrným poprvé neuspěl a prohrál v Litoměřicích 2:4. Stadion po odložených duelech proti Kolínu a v Táboře z minulého víkendu kvůli rozsáhlé marodce už vyhrál ve středu v Chomutově 8:3 a teď dosáhl na čtvrtou výhru z posledních pěti duelů. Dvěma trefami k tomu přispěl Šimon Jelínek.
Pardubice B neuspěly poprvé po šňůře šesti vítězství. Pro Frýdek-Místek to naopak byla teprve druhá výhra z posledních osmi duelů. Dynamo na brzký gól Michala Rybnikára ještě odpovědělo. V 8. minutě vyrovnal v přesilové hře Dominik Hrníčko a v čase 25:36 otočil stav Adam Fiala. Ještě ve druhé třetině ale vrátili hostům náskok Filip Indrst s Davidem Aubrechtem a v závěrečném dějství pojistili výsledek Robin Švančara v přesilovce a Vojtěch Spěváček.
Třetí Třebíč zdolala pražskou Slavii 2:0 a potvrdila skvělou aktuální formu. Zvítězila popáté za sebou a z posledních dvanácti utkání utrpěla jedinou porážku. Gólem a asistencí k tomu přispěl Matěj Kozlík. Brankář Jan Mičán udržel podruhé v sezoně čisté konto poté, co neinkasoval také ve středu v Jihlavě. Dvanáctá Slavia potřetí v řadě nebodovala.
Čtvrtý Tábor zvítězil v Kolíně 4:3 v prodloužení a dosáhl na třetí výhru za sebou. Pro Kozly to byla třetí porážka v řadě. Hosté vedli už ve 13. minutě 3:0 a shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jakub Valský a Tomáš Mertl. Domácí ztrátu smazali, ale v čase 64:18 rozhodl Radek Prokeš.
Poslední Chomutov neuspěl ani ve druhém vystoupení pod novým koučem Davidem Čermákem, jehož od pondělka doplní na lavičce nový asistent Ivan Majeský. Piráti po neúspěchu s Litoměřicemi prohráli na ledě nováčka Havířova 3:4 a byla to pro ně šestá porážka v řadě. Havířov po sérii pěti proher zvítězil podruhé za sebou. Dva góly dal v premiéře za Chomutov útočník Adam Titlbach, který přišel na střídavý start z extraligové Plzně.
19. kolo první hokejové Maxa ligy:
19. kolo první hokejové Maxa ligy:
Třebíč – Slavia Praha 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 22. Nahodil, 42. Kozlík. Rozhodčí: Čamra, Gebauer – Raszka, Kapitanov. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 1502.
Zlín – Jihlava 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Branky: 46. Čechmánek, 49. Jarůšek – 3. Cachnín, 14. Štefančík, 48. Menšík, 60. Michnáč. Rozhodčí: M. Sýkora, Zeliska – Rakušan, Kráľ. Vyloučení: 6:6, navíc Doktor 5 min. – Menšík 10 min., Srdínko 5 min. Využití: 1:2. Diváci: 2361.
Kolín – Tábor 3:4 v prodl. (0:3, 1:0, 2:0 – 0:1)
Branky: 38. A. Dlouhý, 48. P. Moravec, 60. Hašek – 8. Tomáš Chlubna, 11. Valský, 13. Mertl, 65. Prokeš. Rozhodčí: Jechoutek, Trnka – Roischel, Juránek. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. Diváci: 1105.
Sokolov – Vsetín 2:8 (0:3, 2:2, 0:3)
Branky: 22. Kverka, 23. Osmík – 6., 26. a 33. P. Straka, 46. a 55. Šmerha, 15. Costa, 20. Š. Jenáček, 42. Š. Bláha. Rozhodčí: Zavřel, Barek – Baxa, Jindra. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváci: 582.
Pardubice B – Frýdek-Místek 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Branky: 8. Hrníčko, 26. A. Fiala – 1. Rybnikár, 31. Indrst, 31. Aubrecht, 45. R. Švančara, 51. Spěváček. Rozhodčí: Kostourek, Domský – Dědek, Klouček. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. Diváci: 235.
Havířov – Chomutov 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky: 3. Koudelný, 10. Kotala, 22. Stříteský, 58. O. Šedivý – 38. a 60. Titlbach, 25. Baránek. Rozhodčí: Jaroš, Kosnar – Bartoň, Vašíček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 1732.
Litoměřice – Přerov 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Branky: 15. a 30. Š. Jelínek, 19. Holčák, 60. D. Sklenář – 20. M. Novák, 55. Ministr. Rozhodčí: Hucl, Micka – Malý, F. Sýkora. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 950.