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Sparta posiluje obranu o vítěze Stanley Cupu a olympionika Ruttu. Do Česka se vrací po devíti letech


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Novou posilou hokejové Sparty se stal reprezentační obránce Jan Rutta. Vítěz dvou Stanley Cupů a mistr světa z Prahy se do české extraligy vrací po devíti letech. Zkušený šestatřicetiletý bek dosud hrál za Ženevu, s Pražany však absolvoval v posledních letech letní přípravu.

Po podpisu se Spartou vysvětlil Rutta důvody rychlého návratu s tím, že nechtěl řešit přesun později, například po sezoně. „Čekali jsme od Ženevy asi trošku něco jiného. Hlavně i kvůli jazyku. Kdo neumí francouzsky, neobjedná si ani pečivo,“ usmíval se.

„Když jsem se vracel z Ameriky, podepsal jsem v Ženevě, ale po Spartě jsem pořád trošku koukal. Těším se, že v Česku budu blízko celé rodiny a kamarádů. Popravdě sám nevím, co od extraligy čekat. Každá liga v Evropě je svým způsobem jiná, ale jsem rád, že budu hrát doma,“ dodal Rutta.

Motivace spolupracovat se Šmídem

Velkým lákadlem je pro něho spolupráce s asistentem trenéra Ladislavem Šmídem, bývalým skvělým zadákem, jenž má ve Spartě na starosti právě obranné řady. „My jsme se v Americe minuli, ale už jsme si spolu volali. Jsem sice starší hráč, ale pořád mě baví se hokejově zlepšovat. Jsem nadšený, že budu moct spolupracovat s Láďou a budu se od něj moct něco naučit,“ těšil se Rutta.

Rutta se stal v NHL šampionem s Tampou Bay v letech 2021 a 2022, hrál také za Chicago, Pittsburgh a San Jose. V základní části elitní ligy nastoupil do 417 utkání a zaznamenal 98 bodů za 23 gólů a 75 asistencí. V play-off přidal za 49 startů tři branky a osm nahrávek.

Do Evropy se vrátil loni v létě, kdy se dohodl na kontraktu s Ženevou. V této sezoně nastoupil do 16 zápasů nejvyšší švýcarské soutěže s bilancí čtyř bodů (2+2). Celkem odehrál za Servette včetně vyřazovacích bojů 70 duelů, vstřelil osm gólů a nastřádal 20 přihrávek.

„Je to zkušený obránce, který má za sebou velké úspěchy a ví, co je potřeba k vítězství. Věříme, že svou vítěznou mentalitu přenese i do naší kabiny. Pečlivě jsme ho sledovali a je vidět, že je výborně fyzicky připravený a ve skvělé kondici,“ uvedl člen správní rady odpovědný za sport Tomáš Divíšek.

Rutta v posledních letech absolvoval se Spartou letní přípravu, s většinou nových spoluhráčů se i díky tomu dobře zná. O účastníka únorových olympijských her v Miláně a tří světových šampionátů měli Pražané dlouhodobý zájem.

„S Honzou jsme byli dlouhodobě v kontaktu, ale teprve nyní nastaly podmínky, abychom se dohodli. Jsme moc rádi, že se jeho příchod podařilo dotáhnout, a věříme, že pro nás bude důležitou posilou,“ doplnil Divíšek.

Sparta, která patřila společně s obhájcem titulu Pardubicemi k hlavním favoritům extraligy, má za sebou velmi nepřesvědčivý start do sezony. Díky třem výhrám z posledních čtyř utkání se posunula na šesté místo, dosud ale vyhrála nejvýš dva zápasy po sobě.

Rutta věří, že ambicióznímu mužstvu po nepřesvědčivém vykročení do sezony pomůže. „Tím, že extraligu i Spartu sleduju, tak vidím výsledky i nějaké sestřihy. Sparta není tam, kde bychom chtěli být. Pauza nám určitě pomůže. Po ní udělám všechno pro to, abych týmu pomohl a zvedli jsme se,“ prohlásil Rutta.

Další zápas po reprezentační přestávce čeká svěřence kouče Patrika Augusty v pátek 13. listopadu na ledě Karlových Varů. Na západě Čech prožije svoji premiéru ve Spartě pravděpodobně i Rutta, jenž právě proti Západočechům vstřelil i svůj první extraligový gól.

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