Tomáš Hertl se v duelu proti Seattlu blýskl čtyřmi body za dva góly a dvě asistence, pomohl Vegas k výhře 6:2 a na startu sezony NHL je nejproduktivnějším Čechem. Jiří Kulich asistoval u rozhodujícího gólu Buffala při výhře 3:2 v prodloužení nad Minnesotou a připsal si druhý bod v sezoně. Karel Vejmelka 30 zákroky pomohl Utahu k výhře 5:3 na ladě New Jersey.
Seattle – Vegas 2:6
Hertl v zámořské lize nasbíral čtyři body v jednom zápase poprvé od ledna letošního roku, tehdy dvěma góly a třemi nahrávkami rozhodl utkání proti San Jose. V základní části NHL odehrál zápas číslo 877, více než tři body ale získal teprve pošesté.
Povedený večer nastartoval ve 14. minutě, kdy se podepsal pod branku Victora Olofssona. O dvě minuty později Hertl přidal první přesnou trefu: v přesilové hře si našel místo na hranici brankoviště a poslal Vegas do vedení 2:0. Hertlův podpis nesl také čtvrtý gól. Chvíli po uplynutí poloviny zápasu pražský rodák zvládl souboj za brankou a podruhé naservíroval puk zakončujícímu Olofssonovi.
Nejpovedenější akci předvedl Hertl ve třetí třetině. V přesilové hře si našel sražený puk a před brankářem Philippem Grubauerem ukázal šikovné ruce. Rychlou stahovačkou položil gólmana na zem a bekhendem poslal puk do odkryté klece.
Svou bilanci na začátku sezony Hertl vylepšil na pět bodů a je nejproduktivnějším českým hráčem v lize. V historickém bodování mezi krajany se dostal na 16. místo, s 612 body vyrovnal Martina Ručinského.
Buffalo – Minnesota 3:2 v prodloužení
Kulich asistoval u vítězného gólu Buffala a má druhý bod v ročníku. Dvaadvacetiletý útočník proti Wild odehrál téměř 14 minut a bodoval podruhé za sebou. V poslední minutě prodloužení zpoza branky našel Owena Powera a ten přesnou ranou rozhodl o druhé výhře Sabres.
„Naskočil jsem ze střídačky a najel jsem si do volného prostoru. Kulich mě skvěle našel a já už se jen snažil poslat puk na branku. Jsem rád, že to tam spadlo,“ popsal Power.
Minnesota zápas ztratila i přesto, že po 40 minutách vedla 2:0. „Je to těžké skousnout, ale dnes jsme si asi vyhrát nezasloužili. Nebyli jsme stoprocentně koncentrovaní a pouštěli jsme soupeře do šancí, do kterých ho většinou nepouštíme,“ posteskl si gólman Jesper Wallstedt.
New Jersey – Utah 3:5
Z výhry se naopak radoval Vejmelka. Na ledě New Jersey pomohl Utahu 30 zákroky porazit 5:3 Devils a s úspěšností sahající k 91 procentům potvrdil, že na startu sezony patří mezi klíčové hráče Mammoth. Nepovedený začátek prožívá naopak Dobeš. V předchozím zápase dostal šest branek od Pittsburghu a tentokrát ho pětkrát překonali šampioni z Caroliny.
První dva body v NHL si připsala jednička červnového draftu Gavin McKenna. Osmnáctiletý útočník měl bilanci 1+1 při výhře Toronta 5:4 v prodloužení nad Nashvillem. „Je to gól, na který do konce života nezapomenu. Poté, co jsem v prvních třech zápasech nebodoval, jsem začal cítit tlak. Jsem rád, že jsem to dnes prolomil,“ řekl McKenna.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Montreal – Carolina 4:6 (3:2, 0:2, 1:2)
Branky: 4. a 13. Bolduc, 5. Suzuki, 57. Slafkovský – 3. a 53. Hall, 10. Robinson, 24. Aho, 34. Jankowski, 59. Svečnikov. Střely na branku: 20:34. Jakub Dobeš za Montreal odchytal 57 minut a 16 sekund, inkasoval pět branek a úspěšnost zákroků měl 84,8 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Hall (Carolina), 2. Bolduc (Montreal), 3. Aho (Carolina).
New Jersey – Utah 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Branky: 13. a 27. Evangelista, 50. Boqvist – 2. Keller, 22. Weegar, 33. Schmaltz, 40. Crouse, 57. Trocheck. Střely na branku: 33:31. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 15 146. Hvězdy zápasu: 1. Sergačov, 2. Schmaltz (oba Utah), 3. Evangelista (New Jersey).
NY Rangers – NY Islanders 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Branky: 21., 59. a 59. Lafreniére, 7. a 38. Bjorkstrand – 23. Horvat, 25. Ritchie. Střely na branku: 24:19. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Lafreniére, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).
Toronto – Nashville 5:4 v prodl. (0:2, 3:2, 1:0 - 1:0)
Branky: 25. Tavares, 27. Nylander, 35. McKenna, 49. Roslovic, 65. Matthews – 10. a 24. Höglander, 8. Stamkos, 34. Stamkos. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18 792. Hvězdy zápasu: 1. McKenna, 2. Matthews, 3. Nylander (všichni Toronto).
Detroit – Ottawa 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)
Branky: 4. DeBrincat, 14. Larkin, 23. Arvidsson, 25. Faulk, 60. DeBrincat – 3. Stützle, 27. Batherson, 51. W. Eklund. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17 583. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. DeBrincat, 3. Arvidsson (všichni Detroit).
Chicago – St. Louis 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Branky: 26. Rinzel, 28. Frondell, 59. C. Smith, 60. Nazar – 16. McTavish, 60. McMichael. Střely na branku: 21:28. Diváci: 20 270. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Frondell, 3. Rinzel (všichni Chicago).
Buffalo – Minnesota 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 44. Östlund, 50. T. Thompson, 65. Power (Kulich) – 34. Jurov, 36. Šabanov. Střely na branku: 28:20. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Power, 2. T. Thompson, 3. Östlund (všichni Buffalo).
Seattle – Vegas 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)
Branky: 45. Wright, 55. McCann - 14. Olofsson (Hertl), 16. Hertl, 22. Stone, 34. Olofsson (Hertl), 40. Eichel, 50. Hertl. Střely na branku: 27:28. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Eichel, 3. Olofsson (všichni Vegas).
Los Angeles – Florida 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 19. Laferriere – 24. S. Jones, 52. M. Tkachuk. Střely na branku: 20:28. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk (Florida), 2. Laferriere (Los Angeles), 3. S. Jones (Florida).