Rusové si MS do 20 let nezahrají, rozhodla kanadská vláda

Bez účasti Ruska bude nehledě na nedávné rozhodnutí CAS mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvodem je postoj kanadské vlády, jež oznámila, že ruským hokejistům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že už platná víza mají.
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zároveň potvrdila, že kanadská města Edmonton a Red Deer zůstanou pořadateli šampionátu, jenž se bude hrát i za účasti české reprezentace podle plánu od 26. prosince do 5. ledna.
Mistrovství světa dvacítek v Kanadě mělo být prvním šampionátem, na němž mohl po říjnovém verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) startovat ruský tým. CAS nařídil hokejové federaci vrátit Rusko do mezinárodních soutěží, z nichž bylo vyřazeno od začátku vojenské invaze na Ukrajinu v únoru roku 2022.
IIHF už minulý týden zaslala zúčastněným zemím upravený rozpis MSJ, v němž Rusko figurovalo místo Norska, které mělo být přeřazeno do nižší divize 1A. Proti návratu Ruska se hned postavily mimo jiné Česko, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko a Rakousko, jejichž reprezentace odmítají proti ruským týmům nastoupit. Stejný postoj zaujala Ukrajina a hrát s Ruskem na juniorském šampionátu odmítlo i Švýcarsko.
Mezinárodní federace oznámila, že rozhodující byl postoj kanadské vlády, která účast ruského týmu v době probíhající války odmítla. „Vzhledem k postoji a omezením, o nichž ji oficiálně informovala kanadská vláda, se ruská reprezentace do 20 let nemůže zúčastnit mistrovství světa juniorů,“ uvedla IIHF.
Rada IIHF zároveň „po důkladném posouzení proveditelnosti alternativních řešení“ rozhodla, že šampionát se uskuteční podle původního programu. „Všechny zúčastněné národní hokejové svazy o tom již byly informovány. Aktualizovaný rozpis zápasů mistrovství světa juniorů i mistrovství světa hráčů do 20 let divize 1A bude zveřejněn v nejbližší době,“ dodala federace.
Ruská hokejová federace označila rozhodnutí IIHF za „nepřijatelné a nezákonné“ a uvedla, že se odvolá k Mezinárodnímu olympijskému výboru. „Rozhodnutí IIHF bylo učiněno čistě z politických důvodů. Vyloučení ruského národního týmu porušuje základní právní principy, olympismus, principy nediskriminace, rovnost mezi sportovci a integritu mezinárodních soutěží,“ uvedla federace v prohlášení.
Naproti tomu Norsko rozhodnutí IIHF, kterým si udrželo místo na turnaji, přivítalo. „Jsme moc šťastní za hráče, trenéry a všechny v norském hokeji, kteří si loni vybojovali postup. Tým se na tento turnaj těšil celý rok, ale poslední měsíc strávil v nejistotě,“ citovala agentura Reuters generálního sekretáře Norské hokejové asociace Pettera Salstena.
Dalším šampionátem, na němž by se ruská reprezentace mohla objevit, je mistrovství světa hokejistek 8. až 16. ledna v Ostravě. Český svaz ledního hokeje jedná s vládou o způsobu, jak startu ruských hokejistek zamezit, a v pondělí se kvůli tomu jeho vedení sejde s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.