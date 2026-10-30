Ruské hokejové týmy se mohou vrátit do mezinárodních soutěží, rozhodl CAS

Ruské hokejové týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit mezinárodních šampionátů, rozhodl Sportovní arbitrážní soud (CAS). IIHF s verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Ruský výběr by se tak měl znovu představit na mistrovství světa, nejbližší šampionát v květnu uspořádá Německo. S návratem Rusů do soutěží vyjádřily nesouhlas i některé národní svazy včetně českého.
IIHF vyřadila Rusko ze soutěží v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Federace tento zákaz z bezpečnostních důvodů naposledy prodloužila letos v lednu. Rusko se následně odvolalo k CAS, slyšení se uskutečnilo před týdnem.
Nejbližší světový šampionát uspořádá v květnu Německo. IIHF musí zařadit rovněž ruské juniory do MS dvacítek, které se na přelomu roku bude hrát v Kanadě. Oba turnaje jsou přitom už rozlosované. Ruské hokejistky by také měly v lednu přijet na MS do 18 let, které se uskuteční v Ostravě-Porubě. U žen se ruský návrat týká příštího MS 2027, nejbližší šampionát začne v Dánsku za týden.
„Ačkoliv IIHF respektuje autoritu CAS a bude se jeho verdiktem řídit, tento výsledek nijak nerozptyluje obavy, které byly základem jejích rozhodnutí. Toto rozhodnutí má rovněž závažné praktické dopady na soutěže, jejichž příprava je již ve velmi pokročilé fázi,“ uvedla federace.
Před organizačními výbory MS tak nyní stojí nelehké úkoly, zdůraznila IIHF. „Zahrnují mimo jiné přehodnocení formátů soutěží, harmonogramů, logistiky cestování a ubytování či bezpečnostních opatření. Rozhodnutí CAS nebere v úvahu praktické aspekty, které nelze realizovat okamžitě,“ dodala hokejová federace.
CAS v krátkém prohlášení napsal, že své bezpečnostní obavy nepodpořila IIHF dostatečnými důkazy. Rozhodnutí arbitráže se přitom nezabývalo otázkami, zda budou ruské týmy hrát s národními symboly, nebo jako neutrální.
Český hokejový svaz informoval v tiskové zprávě, že rozhodnutí CAS podrobně analyzuje, stejně tak jeho praktické a právní důsledky. „Dosavadní postoj Českého hokeje se rozhodnutím CAS nemění. Nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině,“ uvedl Jan Černý, generální sekretář Českého hokeje.
Také německý hokejový svaz reagoval na verdikt arbitráže se značnou nelibostí. „Přijetí Ruska má pro nás jako hostitele značné bezpečnostní, politické a ekonomické důsledky. Nyní společně s IIHF vyhodnocujeme toto rozhodnutí a budeme informovat o dalších krocích,“ uvedl předseda představenstva svazu Frank H. Lutz.
Jednoznačný postoj dali rychle najevo i Finové, země úřadujících mistrů světa. „Toto rozhodnutí je v celém rozsahu nepochopitelné. Finská hokejová federace důrazně odsuzuje ruskou agresi proti Ukrajině a podle našeho názoru v současné situaci neexistují žádné podmínky pro účast Ruska nebo Běloruska na mezinárodních hokejových akcích,“ uvedl předseda finského svazu Heikki Hietanen. Naznačil zároveň, že podpoří případný bojkot ze strany hráčů. „Úkolem naší federace je umožnit národním týmům účast v mezinárodních soutěžích. Žádný hráč ani funkcionář týmu však není povinen účastnit se turnaje, jehož se účastní Rusko nebo Bělorusko. Chápeme a podporujeme ty, kteří se takových soutěží účastnit nechtějí,“ dodal Hietanen.
V červenci zrušil po téměř třech letech suspendaci Ruska Mezinárodní olympijský výbor. Ruští sportovci se tak mohou zapojit do kvalifikací pro letní Hry v roce 2028 v Los Angeles, a to i v kolektivních sportech. Některé světové federace nicméně na jejich vyřazení trvají. V jiných případech zase mají ruští sportovci potíže se získáním vstupních víz.
Akcím s účastí Rusů musí nyní zabránit jednotlivé země, hlásí Hašek
Bývalý brankář Dominik Hašek věří, že po rozhodnutí o účasti Rusů na turnajích IIHF zabrání konání takových akcí jednotlivé pořadatelské země a jejich ústavní činitelé. Opak by podle něho znamenal další obrovskou reklamu na válku.
„Je těžké to přijmout, ale beru to jako fakt. Je třeba to přijmout, protože takhle bylo rozhodnuto. Zároveň ale doufám, že se teď díky tomu rozhodnutí konečně dají ledy do pohybu,“ uvedl Hašek v rozhovoru s ČTK.
„Věřím, že ať už naši zákonodárci nebo lidé v čele EU a NATO nebudou strkat hlavu do písku nebo pokrytecky kritizovat jednotlivé federace, svazy a sportovce, ale začnou nastavovat takové mechanismy, aby ta obrovská reklama na ruskou imperialistickou válku, kterou by uspořádání každé takové akce znamenalo, byla zakázána. Je to ostatně něco, po čem volám od začátku války,“ zdůraznil Hašek.
„Jestli nám jde opravdu o lidské životy, je třeba nastavit zákony tak, aby k něčemu takovému nedocházelo. A toho lze snadno dosáhnout, protože zákony každé země jsou nadřazené sportovním pravidlům a zákonům sportovních akcí,“ dodal.