Rezerva Pardubic porazila v dohrávce 26. kola první hokejové ligy 4:2 Kolín. Dynamo se posunulo na třetí místo v tabulce, Středočeši jsou po druhé porážce za sebou sedmí.
Pardubický B-tým vedl po gólech osmnáctiletého Tobiáše Sekaniny a o rok staršího Tomáše Rolinka 2:0. Na snížení Matěje Chalupy odpověděl ve druhé části Adam Fiala z přesilovky a na trefu Adama Dlouhého rovněž ještě před druhou přestávkou Dominik Pavlata. Dvěma asistencemi se na výhře podílel Petr Houser.
Pardubice B – Kolín 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Pardubice B – Kolín 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Branky: 2. Sekanina, 11. Rolinek, 24. Fiala, 28. Pavlata – 13. Chalupa, 26. Dlouhý. Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Malý, Hošťálek. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:1. Diváci: 211.