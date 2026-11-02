Reprezentace poprvé trénovala pod Zdeňkem Motákem. Co řekl k návratu Ruska?

Hokejová reprezentace má za sebou první trénink pod vedením Zdeňka Motáka. Na ledě bylo v Praze 31 hráčů včetně povolaných náhradníků Davida Moravce, Radovana Pavlíka a Michala Kunce. Češi vstoupí do Finských her čtvrtečním utkáním se Švédskem.
Reprezentační sraz začal nejprve představením nového trenérského štábu, do něhož vedle Motáka patří asistenti Pavel Gross s Richardem Králem a kouč gólmanů Jaroslav Kameš.
„Milan Hnilička (manažer reprezentace) nás představil, generální manažer Patrik Eliáš pak vedl poměrně dlouhou řeč a vzal mi všechna slova a věty, takže jsem musel improvizovat,“ řekl Moták s úsměvem. „Ale jednou větou jsem to nějak začal. Pak už jsme se věnovali tréninku, jak bychom chtěli určité situace řešit v zápasech. Potom už jsme šli na led,“ dodal.
Dvaašedesátiletý kouč, který převzal tým po Radimu Rulíkovi, je rád, že už může pracovat s hráči. „Byl to samozřejmě s ohledem na ten začátek u reprezentace trošku emotivní den, ale pak už přibude troška adrenalinu a jedete na plné pecky,“ podotkl Moták.
Dojmy z tréninku měl veskrze pozitivní. „Chlapci pracovali na sto procent, jen mi tam chyběly góly. Musíme to do kluků dostávat, aby měli větší hlad po gólech, aby byli v zakončení zabijáci,“ prohlásil Moták.
„Ale jinak to bylo fajn a mělo to úroveň. Bylo tam skvělé nasazení, spousta dobře vyřešených situací, spousta dobrých založení z obranného pásma, dobrých forčeků... To jsou věci, na které jsme se dnes zaměřili, takže jsem spokojený. Doufám, že nás všichni ti, které tady máme, přesvědčí o správnosti nominace,“ uvedl Moták.
Zatímco tento trénink absolvovalo mužstvo ještě ve Sportovní hale Fortuna, od úterý už se bude připravovat v O2 areně, kde ve čtvrtek rozehraje úvodní turnaj sezony duelem se Švédy (18:30). Po pátečním přesunu do Helsinek se hokejisté utkají s finalisty posledního mistrovství světa – v sobotu s domácím Finskem a v neděli se Švýcary.
Přenosy z Euro Hockey Tour
Přenosy z Euro Hockey Tour
Čtvrtek 18:00: Švédsko – Česko
Sobota 13:25: Švédsko – Švýcarsko
Sobota 17:00: Finsko – Česko
Neděle 13:00: Česko – Švýcarsko
Neděle 17:25: Finsko – Švédsko
Z návratu Ruska mi je smutno
Moták se vyjádřil také k návratu Ruska na mezinárodní hokejovou scénu. „Je mi z toho smutno,“ řekl Moták. Ačkoliv sezona národnímu týmu ještě ani pořádně nezačala, nad jejím vrcholem – květnovým mistrovstvím světa v Německu – se vznášejí otazníky.
„Nechtěl bych spekulovat. Dneska zasedala Rada IIHF, informace máme kusé. A jak bych reagoval, kdyby svaz rozhodl, že nikam nepojedeme? Nijak, protože plně respektuji rozhodnutí hokejového svazu,“ prohlásil Moták.
Tuší, že kdyby na souboje s Ruskem přece jen došlo, budou mít velký náboj. „Záleželo by obecně na pořadatelích, jaké by vytvořili podmínky pro hru a bezpečnost, ale jinak by k tomu asi patřilo, že to bude vyhecované. Je to čerstvá informace, ale je třeba se připravit a umět reagovat,“ řekl Moták.
Věří, že hráčům události posledních dnů ruce svazovat nebudou. „Myslím, že hráči to až tak neřeší, řeší svoji hru. Já se snažím také řešit naši hru. Nechci, aby se tím hráči nějak zatěžovali, i když zabývat se tím samozřejmě budou. To je jasné,“ uvedl Moták.
Jasný postoj má k rozhodnutí CAS brankář Dominik Frodl. „Nelíbí se mi, nesouhlasím s tím. Víc ale nevím, co k tomu říct. Nevím, co se s tím dá nebo nedá dělat. Ale určitě to odsuzuju,“ prohlásil Frodl. V karlovarské kabině to podle něj není nijak žhavé téma. „Člověk si o tom něco přečte v novinách, všichni mají tak nějak podobný názor, ale abychom to řešili denně, to ne. Člověk si k tomu samozřejmě něco řekl, když se to rozhodnutí objevilo, ale nic drastického,“ dodal Frodl.