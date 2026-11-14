Generální manažerka hokejové reprezentace Tereza Sadilová má velkou zásluhu na vzestupu českého ženského hokeje. K reprezentaci přivedla jak kanadskou trenérku Carlu MacLeodovou, tak i současného kouče Američana Briana Idalského. I díky působení v čele českého výběru se jí podařilo získat vrcholnou funkci v nejprestižnější ženské hokejové lize PWHL. „Beru to s velkou pokorou a věřím, že se mi povede přinést i jiný pohled na věci, než jaký mají v Kanadě,“ říká Sadilová, jež věří, že zkušenosti ze zámoří následně využije ve prospěch českého hokeje.
Tereza Sadilová v týmu Toronto Sceptres na pozici Director of Hockey Operations zajišťuje kompletní hráčský servis. „Logistiku, cestování týmu, zápasy venku i doma a kompletní servis, co se týká tréninků doma,“ vyjmenovává. „Je toho opravdu dost. Myslím, že mě to zocelí a posune dál. Moc si vážím toho být v Torontu, hokejovém městě. Doufám, že mi ta zkušenost pomůže a přenesu ji do českého hokeje.“
Na volnou pozici Sadilovou upozornila přímo generální manažerka Toronta a vyzvala ji, aby se přihlásila do výběrového řízení. „Považuji to za příležitost, která se naskytne jednou za život, takže jsem do toho šla a z nějakého důvodu si mě vybrali. Asi bych si to vyčítala celý život, kdybych to aspoň na jednu sezonu nezkusila a nezjistila, jak se to dělá na nejvyšší úrovni,“ míní Sadilová.
Ve výběrovém řízení uspěla mezi zhruba 130 uchazeči a tuší, že jí k zisku pozice pomohla mezinárodní zkušenost. „V tom českém rybníčku to asi není tak respektované, ale na mezinárodním poli vnímají, co se nám povedlo v Českých Budějovicích (pořádání MS v hokeji žen 2025, pozn. red.) i s nároďákem. To mi hrálo do karet. Chtěli někoho, kdo má zkušenosti s manažerskými věcmi, logistikou, hokejovými operacemi,“ vypočítává.
Profesionalizace ženského hokeje v Česku
Ve smlouvě s Torontem si však vymínila, že bude mít i nadále možnost věnovat se české reprezentaci. „Sezona je do dubna, takže pak budu mít prostor zase na český hokej. Věřím tomu, že budu schopna otevřít nová témata, přidat zkušenosti a být pro český hokej lepší.“
V rámci reprezentace směřuje hlavní úsilí k olympijským hrám 2030 s tím souvisí i příchod Briana Idalského na pozici hlavního trenéra. „Chceme, aby trenéry obohatil, byl jejich mentor a prostředí dokázal zprofesionalizovat. Cílem je, aby ženský hokej byl tématem pro celé hokejové hnutí, nejen pro pár lidí na svazu,“ prosazuje Sadilová.
S tím souvisí i nutná změna v přístupu českých klubů k ženskému hokeji, aby i do budoucna byla česká reprezentace schopna čelit zahraničním týmům. „Doufám, že extraligové kluby typu Pardubice a Sparta do toho půjdou a pomůžou ženský hokej dostat do podoby, do které si myslím, že by se měl dostat. Musí přijít druhá vlna – profesionální – a tu bez velkých klubů, peněz a soutěže nedokážeme,“ uvědomuje si.
Po soutěži U16 musí přijít od příští sezony i extraliga juniorek. „Aby hráčky, které chtějí zůstat v Česku, tady mohly zůstat. A aby tato soutěž mohla fungovat jako farma pro extraligu žen, která je tím posledním důležitým krokem. Samozřejmě ty nejlepší hráčky budou vždycky odcházet do Ameriky, do Kanady. To je v pořádku. Ale my musíme mít silnou vizi a myšlenku. K tomu jsou potřeba peníze i podpora ze strany svazu,“ dodává.
Ženy hokejistky? Už to pro nás není téma
Ruku v ruce s profesionalizací ženského hokeje v Česku jde i změna vnímání hokejistek společností. Poslední debatu v této věci vyvolalo vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky, který se později za svá slova osobně telefonicky omluvil.
„Asi to ukázalo, že to téma ve společnosti pořád je, ale zase to otevřelo myšlenku, jestli už není čas od toho odstoupit. Jestli to není zbytečné. Mně na ženském sportu v Česku záleží, takže jsem s tím nebyla v pohodě. Ale jedeme dál a už to pro nás není téma,“ uzavírá Sadilová v rozhovoru pro ČT sport.