Český hokejový brankář Michal Postava nastoupil poprvé v NHL od první minuty a 25 zákroky pomohl Detroitu k výhře 4:3 po samostatných nájezdech nad Edmontonem. Calgary s Adamem Klapkou v sestavě porazilo Toronto 5:2 a vyhrálo počtvrté za sebou. Český forvard po dvou zápasech nebodoval.
Postava si v minulém týdnu odbyl premiéru v NHL, když odchytal třetí třetinu vítězného zápasu s Vancouverem. V Edmontonu oslavil premiéru v základní sestavě a těžkou zkoušku proti týmu kolem hvězdného Connora McDavida zvládl.
„Je to neuvěřitelné. Jsem rád, že jsem mohl pomoct klukům k výhře, jsou to pro nás ohromně důležité body,“ řekl český gólman. Už od nedělního předzápasového tréninku věděl, že dostane prostor od úvodní minuty. „Kouč mi řekl, že v Edmontonu budu v brance, a vzkázal mi, ať si to užiju. Od kamarádů a rodiny jsem před zápasem dostal spoustu zpráv, jsem rád, že jsem jim to mohl říct předem, aby se mohli na zápas podívat,“ konstatoval Postava, který vloni dovedl brněnskou Kometu k extraligovému titulu.
Postava v duelu zlikvidoval 25 střel a v samostatných nájezdech za sebe nepustil pokusy Leona Draisaitla, Ryana Nugenta-Hopkinse a nevyzrál na něj ani nejproduktivnější hráč ligy McDavid. Hvězdný centr naznačil bekhendové zakončení, na poslední chvíli ale zkusil Postavu nachytat rychlou kličkou do forhendu. Český brankář proti jeho pokusu i s trochou štěstí uspěl a betonem dokázal vykopnout puk pomalu směřující za brankovou čáru.
„Je to šílené, vždyť je to jeden z nejlepších hokejistů celé historie. Před koncem zápasu jsem se ptal (brankářského kolegy) Johna Gibsona na nějaké tipy a řekl mi, ať hraju tak, jak jsem zvyklý, a zkusím pochytat nějaké puky. Doufám, že se mi to povedlo,“ líčil se smíchem Postava, jenž o výhře Red Wings rozhodl spolu s Lucasem Raymondem, který v rozstřelu uspěl jako jediný ze všech exekutorů.
K vítězství Calgary nad Torontem pomohl dvěma góly a asistencí útočník Matvej Gridin. Bilanci 1+1 zaznamenali Joel Farabee a slovenský bek Martin Pospíšil. Druhý Slovák v kádru Flames Šimon Nemec si připsal dvě asistence.
Flames se po pěti porážkách z úvodních pěti zápasů v ročníku rozjeli a z posledních šesti utkání vytěžili pátou výhru. Aktuálně drží druhou nejdelší vítěznou sérii v lize. Lépe je na tom pouze Dallas, který vyhrál posledních pět duelů.
Po výborném vstupu do sezony se naopak přestalo dařit newyorským Rangers. Celek z Manhattanu na vlastním ledě podlehl Los Angeles 3:6 a prohrál potřetí za sebou. Z posledních šesti zápasů „Jezdci“ vyhráli jediný a v tabulce Východní konference klesli na šesté místo.
Výrazný podíl na výhře Kings měl někdejší tahoun Rangers Artěmij Panarin, který si připsal vítězný gól a asistenci. Bodoval i ve svém druhém zápase v Madison Square Garden po únorové výměně do Kalifornie.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Rangers – Los Angeles 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Branky: 14. J. Miller, 34. Fox, 57. Kartye – 2. Ward, 5. Clarke, 18. Doughty, 22. Panarin, 27. M. Anderson, 57. Edmundson. Střely na branku: 25:26. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. Panarin, 3. Ward (všichni Los Angeles).
Calgary – Toronto 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Branky: 11. Gridin, 12. Backlund, 59. Farabee, 60. Pospíšil – 33. Cowan, 47. Nylander. Střely na branku: 35:28. Diváci: 18 476. Hvězdy zápasu: 1. Gridin, 2. Farabee, 3. Parekh (všichni Calgary).
Edmonton – Detroit 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0)
Branky: 7. Podkolzin, 45. Howard, 57. C. Dach – 29. Arvidsson, 45. Finnie, 59. Larkin, rozhodující sam. nájezd Raymond. Střely na branku: 28:29. Michal Postava odchytal za Detroit celý zápas, inkasoval tři branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 89,3 procenta. Diváci: 17 043. Hvězdy zápasu: 1. Dach (Edmonton), 2. Arvidsson (Detroit), 3. Shea (Edmonton).