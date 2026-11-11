Počkáme a uvidíme, hlásí Bettman k účasti Rusů na Světovém poháru

Šéf NHL Gary Bettman zatím nemá jasno v otázce účasti ruských hokejistů na Světovém poháru. Jde podle něj o složité rozhodnutí, s nímž je třeba ještě počkat, zejména s ohledem na další vývoj situace na mezinárodní scéně. Světový pohár je naplánovaný na únor roku 2028 do Prahy, Calgary a Edmontonu.
Zatímco evropské hokejové velmoci daly jasně najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu (CAS) o okamžitém návratu ruských týmů na akce Mezinárodní hokejové federace (IIHF), NHL má dlouhodobě odlišný postoj.
„Jsme odhodláni udělat to, co je správné, což se sice může den ode dne měnit, ale nadále nijak neobchodujeme s Ruskem. A hráči v NHL, kteří jsou z Ruska, hrají za své týmy v NHL. Nehrají za Rusko,“ uvedl Bettman ohledně možnosti, že by ruský tým patřil mezi osmičku účastníků Světového poháru.
Pořadatelé zatím nezveřejnili seznam týmů, které se na Světovém poháru představí. Jisté místo mají Kanada, USA, Švédsko, Finsko a podle všeho i Česko jako pořadatel evropské části turnaje. Pražská O2 arena má hostit šest zápasů základní skupiny a jedno utkání play-off.
Nezveřejnění účastníků souvisí i s Ruskem, které od začátku válečného konfliktu na Ukrajině nesmí na akce IIHF a evropské země se sbornou odmítají hrát. I proto chyběli Rusové loni v únoru na Turnaji čtyř zemí, když se proti jejich startu postavili Finové a Švédové.
Dalšími možnými kandidáty startu na Světovém poháru jsou Švýcarsko, Německo a Slovensko. Nedávné rozhodnutí CAS však nemusí vedení nejlepší ligy světa zohledňovat, neboť pořadateli Světového poháru jsou NHL a hráčská asociace NHLPA.
Ruští hráči NHL podle vedení soutěže o účast na Světovém poháru stojí. „Tomu rozumíme, ale je to komplikované,“ připustil Bettman. „Budeme si prostě muset počkat a sledovat, jak se bude situace dál vyvíjet. Mění se totiž téměř ze dne na den a my se s tím budeme muset vypořádat. Vše samozřejmě velmi pečlivě monitorujeme. Dobrou zprávou je, že se nemusíme rozhodnout teď hned,“ dodal Bettman.
Jako velmi složitou vnímá situaci i proto, že řada zemí vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím CAS a pohrozila bojkotem. „IIHF s tím bude muset pracovat a nějak si s tím poradit, když mnoho národních federací řeklo, že na turnajích s Ruskem hrát nebude, pokud mu bude start umožněn,“ podotkl Bettman.
První velkou akcí, na kterou by se měli Rusové z rozhodnutí CAS vrátit, je MS hráčů do 20 let na přelomu roku v Kanadě. Tamní premiér Mark Carney však během minulého týdne uvedl, že ačkoliv Kanada rozhodnutí CAS respektuje, Rusku účast neumožní.
„Požadovat po IIHF, aby během měsíce změnila podobu juniorského mistrovství světa, představuje nesmírně obtížný problém. A skutečnost, že kanadská vláda deklaruje, že ruské týmy do země v žádném případě nesmějí vstoupit, celou situaci ještě značně komplikuje,“ uvedl Bettman.
Kapitán Washingtonu a nejlepší střelec v historii NHL Alexandr Ovečkin v úterý prohlásil, že ruští sportovci chtějí pouze reprezentovat svou zemi. „Nevím, jak to nakonec dopadne, ale jsem si jistý, že kdybyste se zeptali fanoušků, ti chtějí na ledě vidět ty nejlepší hráče,“ řekl Ovečkin, považovaný mezi ruskými hráči působícími v elitní lize za nejvýraznějšího podporovatele prezidenta Vladimira Putina.
„Fanoušci chtějí vidět hráče z mladé generace, kteří budou budoucími hvězdami a budoucími hráči NHL. Ale víte, jak to je – tohle nezáleží na nás,“ uvedl Ovečkin.
Světový pohár se dosud hrál v letech 1996, 2004 a 2016, kdy se konal v Torontu a vyhrála ho Kanada. Čeští hokejisté nepostoupili ze skupiny a skončili šestí z osmi týmů.
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