Na úvod osmifinále play-off Ligy mistrů potrápila přední švýcarský klub, ale na výhru to nestačilo. Plzeň podlehla v prvním souboji vyřazovací fáze Davosu na jeho ledě 4:5, ačkoli se vrátila do zápasu ze stavu 0:3. Vítězný gól vstřelil v 57. minutě Filip Zadina, autor tří bodů (1+2). Odveta se hraje za týden na západě Čech.
„S naším výkonem rozhodně nejsme spokojení, protože první dvě třetiny nebyly dobré. Nevím, jestli jsme měli problémy s kluzištěm nebo v tom hrála roli také nadmořská výška, ale vůbec jsme nehráli svůj hokej. Hráli jsme vyloženě špatně a určité měřítko snesla až třetí třetina, ve které jsme si dokázali vytvořit nějaké šance,“ uvedl trenér Jiří Veber. „Pozitivní je, že skóre je stále hratelné, takže uvidíme, co přinese příští týden domácí utkání,“ dodal.
Hosté se dostali do první vážnější šance zápasu, Sedláček ani dorážející Strnad však brankáře Hollensteina nepřekonali. V šesté minutě byl za vyhození kotouče mimo ledovou plochu vyloučen Robertson a domácí přesilovou hru využili. Malíka prostřelil Tambellini. Krátce po skončení přesilovky se navíc Davos prosadil podruhé. Malík neudržel střelu Zadiny a Allard posunul puk pohotově za brankovou čáru. Další gól mohl přidat Jäger, plzeňský gólman však stihl zasáhnout.
Domácí poté nevyužili dvě přesilové hry, na začátku druhé třetiny se ale prosadili potřetí. Zadina připravil gól pro Corviho. Čtvrtou branku mohl přidat osamocený Parrée, Malík ale jeho šanci zlikvidoval. A hosté následně duel výrazně zdramatizovali. První vyloučení Lemieuxe potrestal Ville Petman, který dorazil střelu Rubinse. Ve 29. minutě se dostal do brejku Zadina, Malíka ale nepřekonal.
Ve 34. minutě předvedl další zkrat Lemieux, který nejprve krosčekoval Sedláčka a poté napadl Rubinse. Rozhodčí mu udělili 29 trestných minut a Plzeň získala sedmiminutovou přesilovou hru. O dvě minuty ji sice zkrátilo Filipovo vyloučení, ale i tak se hosté prosazovali. Nejprve snížil Robertson a devět desetin sekundy před koncem druhé třetiny vyrovnal Ville Petman.
V 50. minutě posunul domácí opět do vedení v přesilovce Jäger, ale Plzeň dokázala zásluhou Merežka odpovědět. Poslední slovo měl však Zadina, jenž potrestal Simonův faul a korunoval tak svůj dobrý výkon. V odvetě by však útočník se zkušenostmi z NHL hrát neměl. Davos na sociálních sítích na začátku týdne avizoval, že Zadinu čeká ve středu blíže nespecifikovaná operace v dolní části těla a bude mimo hru tři až čtyři týdny.
Úvodní osmifinálové utkání play-off hokejové Ligy mistrů
Úvodní osmifinálové utkání play-off hokejové Ligy mistrů
HC Davos – HC Škoda Plzeň 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
Branky a nahrávky: 8. Tambellini (Frick, Jäger), 9. Allard (Zadina, Frick), 21. Corvi (Zadina), 50. Jäger (Asplund, Blandisi), 57. Zadina (Corvi) – 27. V. Petman (Rubins, Jeřábek), 39. Robertson (Filip, Teplý), 40. V. Petman (Rohlík, Jeřábek), 55. Merežko (Strnad).
Rozhodčí: Brander (Fin.), Wölzmüller (Něm.) – Schlegel (Švýc.), Žak (Pol.). Vyloučení: 5:8, navíc Lemieux (Davos) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:3. Diváci: 1611.
Davos: Hollenstein – Frick, Gernát, Allard, Gross, van der Kaaij, Jung, Steiner – Frehner, Corvi, Zadina – Lemieux, Blandisi, Tambellini – Kessler, Jäger, Asplund – Schreiber, Waidacher, Parrée. Trenér: Holden.
Plzeň: Malík – Robertson, Rubins, Chromiak, Jeřábek, Merežko, Malák, Mašek – Strnad, Filip, Měchura – Rohlík, Simon, Teplý – M. Petman, V. Petman, Titlbach – Klatovský, Žemlička, Sedláček. Trenér: Veber.