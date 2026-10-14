Plzeň opět nezaváhala a ovládla základní část hokejové Ligy mistrů, postupuje i Liberec

Stoprocentní zůstali hokejisté Plzně v Lize mistrů i po posledním šestém utkání v základní fázi. Vyhráli na ledě finského celku SaiPa Lappeenranta 6:3, dva góly dal útočník Ivo Sedláček, vítěznou branku si připsal Richard Žemlička, jenž v úvodu třetí třetiny zvýšil na 4:2. Za domácí se prosadil Petr Fridrich. Bílí Tygři Liberec po úvodních dvou porážkách počtvrté za sebou zvítězili. Porazili Davos 2:0 a postoupili do vyřazovací fáze, vítězný gól dal ve třetí minutě Jaroslav Vlach.
Do vyřazovací části postoupilo kompletní trio zástupců české extraligy. Už dříve si zajistily postup Pardubice. V osmifinále se Plzeň utká s Davosem, Pardubice změří síly se SaiPou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu.
„Je to skvělý výsledek, když jsme vyhráli všech šest utkání. Je to ale teprve první fáze soutěže, která je zhruba polovinou celé cesty. Podobně jako v extralize po základní části následuje play-off, takže uvidíme, co přijde dál. Rozhodně máme na co navazovat,“ uvedl Jiří Veber, jenž z pozice asistenta při utkáních stále vládne plzeňské střídačce místo rekonvalescenta Josefa Jandače. „Byl to trochu jiný styl hokeje, než na jaký jsme zvyklí od soupeřů v domácí soutěži. Kluci, kteří dostali šanci v pozměněné sestavě, to zvládli výborně. Mám radost za celý tým, že jsme dokázali zvítězit na ledě velmi silného soupeře,“ dodal Veber.
Sedláček se poprvé trefil v oslabení ve 14. minutě, když byl na trestné lavici Robertson. Svůj brejk zakončil střelou na bližší tyčku gólmana Piiroinena. V nástupu do druhé části sice vyrovnal Hokkanen, ale za necelé dvě minuty udeřil znovu Sedláček. Tentokrát v početní výhodě přelstil Piiroinena tváří v tvář pro změnu forhendovým blafákem.
Domácí znovu srovnali krok ve 37. minutě zásluhou přesilovkové trefy Naukkarinena, ale týmu Škody vrátil ještě do druhé přestávky vedení Lev, když po obkroužení branky skóroval odrazem o gólmana SaiPy. Už po 52 sekundách třetí třetiny skóroval Žemlička a pro vývoj zápasu klíčovou pasáž završil ve 46. minutě gólem na 5:2 Fodor. Fridrich pak ještě vykřesal domácím naději, ale při hře SaiPy bez brankáře definitivně rozhodl Mikko Petman.
Liberec postupuje po čtyřech výhrách za sebou
Liberec nasměroval za důležitými body Vlach už po 135 sekundách, když nečekaně napřáhl z jízdy těsně za kruhy, propálil tři protihráče před sebou a brankář Aeschlimann nedokázal zareagovat. Další šance nevyužili Sandberg a Najman.
Severočechy to ale mrzet nemuselo. Hned po 15 sekundách druhé části se z podobné pozice jako Vlach trefil obránce Galvas a zvýšil výstavní ranou zápěstím na 2:0. Právě Sandberg a Najman u jeho zásahu asistovali.
Skóre už se pak nezměnilo. Filipa Zadinu ve službách domácích vychytal před druhou přestávkou bezchybný Hamalčík, v závěru při hře Davosu bez gólmana trefil ještě tyčku prázdné branky Zeman. Hamalčík uhájil nulu díky 25 úspěšným zásahům.
Výsledky hokejové Ligy mistrů
Výsledky hokejové Ligy mistrů
SaiPa Lappeenranta – HC Škoda Plzeň 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Branky a nahrávky: 23. Hokkanen (Klintrup, Žeželj), 37. Naukkarinen (Hokkanen, Moilanen), 58. Fridrich (Emanuelsson, Intonen) – 14. I. Sedláček (Žemlička), 25. I. Sedláček (Titlbach, MacPherson), 39. Lev (Katic, Chromiak), 41. Žemlička (Merežko, M. Petman), 46. Fodor (Lev, Katic), 60. M. Petman (V. Petman, Teplý). Rozhodčí: Wuorenheimo, Salonen – Niiranen, Mäkinen (všichni Fin.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4048.
Sestava Plzně: J. Růžička – Chromiak, MacPherson, Merežko, Robertson, Čech, Malák – M. Petman, V. Petman, Teplý – I. Sedláček, Žemlička, Titlbach – Fodor, Lev, Katic – Úbl, Bělík, Klatovský. Trenér: J. Veber.
HC Davos – Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. J. Vlach (J. Pérez, R. Šimek), 21. T. Galvas (Sandberg, A. Najman). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ruprecht – Bachelut, Muggli (všichni Švýc.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 2586.
Sestava Liberce: Hamalčík – R. Šimek, T. Galvas, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Pilíšek – Sandberg, A. Najman, Lenc – Faško-Rudáš, A. Musil, Rychlovský – O. Procházka, F. Jansa, Petrovský – J. Pérez, Špilka, J. Vlach. Trenér: Kudrna.