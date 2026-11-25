Chomutov doma v televizním utkání prohrával 0:3 po dvou třetinách, nakonec slaví vítězství 4:3 po prodloužení. V zápase 26. kola první hokejové ligy řídil vzepětí Pirátů kanadský útočník Evan Boucher, který vstřelil dvě branky. Chomutov se tak přiblížil v tabulce desátým Zubrům na rozdíl tří bodů. Valašské derby nabídlo bláznivou třináctigólovou přestřelku, vedoucí tým tabulky Vsetín přestřílel Zlín na jeho ledě 7:6 a navýšil náskok na 12 bodů. Na druhém místě se stále drží Třebíč.
Derby mezi zlínskými Berany a Vsetínem nabídlo čtyřem tisícovkám fanoušků třináct gólů. Hosté v závěru ztratili dvoubrankové vedení, nakonec ale utkání rozhodl v čase 59:53 Lukáš Adámek. Zlín je po čtvrté porážce v řadě dvanáctý.
V souboji o druhé místo byla úspěšnější Třebíč, která na domácím ledě porazila Litoměřice 3:2 v prodloužení. Rovněž Stadion ztratil dvoubrankové vedení a nakonec bral jen bod, v prodloužení skóroval Ladislav Bittner. Horácká Slavia má o tři body více než třetí Litoměřice, které mají dvě utkání k dobru.
Jihlava přejela na domácím ledě Sokolov 5:1 a v tabulce se dostala na páté místo. Sokolov z posledních devíti zápasů vyhrál jediný a ztrácí šest bodů na předposlední Havířov, který prohrál 1:3 s Táborem a má podobně nelichotivou bilanci sedmi porážek v řadě.
Výsledky 26. kola první hokejové ligy
Výsledky 26. kola první hokejové ligy
Jihlava – Sokolov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Branky: 30. a 53. Cachnín, 10. Lhoták, 54. Harkabus, 55. Jiránek – 27. Hlinský. Rozhodčí: Horák, Mrkva – Zídek, Kráľ. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 3585.
Havířov – Tábor 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky: 4. Teper – 26. Novák, 31. Mertl, 60. Pech. Rozhodčí: Petružálek, Micka – Bartoň, Mikšík. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 832.
Třebíč – Litoměřice 3:2 v prodl. (1:2, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky: 13. Nahodil, 45. Rob, 62. Bittner – 4. Hrabík, 8. Malát. Rozhodčí: Zavřel, Matoušek – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 2006.
Zlín – Vsetín 6:7 (2:1, 1:4, 3:2)
Branky: 10. Süss, 17. Šenkeřík, 28. Štibingr, 41. Jarůšek, 55. Vaculík, 59. Doktor – 21. a 34. Suchý, 3. Klhůfek, 23. Dorot, 34. Frömel, 43. Bláha, 60. Adámek. Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Nezval, Brož. Vyloučení: 7:6, navíc Válek – Slováček oba 10 min. Využití: 3:2. Diváci: 4022.
Chomutov – Přerov 4:3 v prodl. (0:1, 0:2, 3:0 – 1:0)
Branky: 46. a 64. Boucher, 44. Stránský, 48. Bareš – 9. Žálčík, 31. Pajer, 38. Anděl. Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Jindra, Pěkný. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 1288.