David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli v NHL shodně dvěma asistencemi Bostonu k vítězství 4:1 nad Floridou. Třicetiletý havířovský rodák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
Boston už v sedmé minutě vedl 2:0, česká dvojice se poté podepsala pod třetí gól, který v 16. minutě při přesilové hře pět na tři vstřelil Morgan Geekie. Hosté sice v závěru druhé třetiny snížili, ale Bruins drama nepřipustili.
Už po 58 sekundách třetího dějství si totiž vzali tříbrankové vedení zpět. Zacha vystřelil, k odraženému puku se dostal Pastrňák a našel volného J. J. Peterku, který skóroval popáté v sezoně. Už jen tři góly ho dělí od stovky branek v NHL.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Florida 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Branky: 5. Lindholm, 7. Eyssimont, 16. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 41. Peterka (Pastrňák, Zacha) – 19. Verhaege. Střely na branku: 36:41. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. Lindholm (všichni Boston).