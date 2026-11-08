Hokej
Podívejte se na sestřihy, ohlasy, podcasty
1. ligaEuro Hockey TourPodcasty
Hokej

SESTŘIHPastrňák se Zachou asistovali, Boston porazil Floridu


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, NHL

David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli v NHL shodně dvěma asistencemi Bostonu k vítězství 4:1 nad Floridou. Třicetiletý havířovský rodák byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Boston už v sedmé minutě vedl 2:0, česká dvojice se poté podepsala pod třetí gól, který v 16. minutě při přesilové hře pět na tři vstřelil Morgan Geekie. Hosté sice v závěru druhé třetiny snížili, ale Bruins drama nepřipustili.

Už po 58 sekundách třetího dějství si totiž vzali tříbrankové vedení zpět. Zacha vystřelil, k odraženému puku se dostal Pastrňák a našel volného J. J. Peterku, který skóroval popáté v sezoně. Už jen tři góly ho dělí od stovky branek v NHL.

Výsledky NHL

Boston – Florida 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Branky: 5. Lindholm, 7. Eyssimont, 16. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 41. Peterka (Pastrňák, Zacha) – 19. Verhaege. Střely na branku: 36:41. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. Lindholm (všichni Boston).

Související články

SESTŘIHNečas zářil čtyřmi body proti Detroitu, poprvé v sezoně skóroval Chmelař

Nečas zářil čtyřmi body proti Detroitu, poprvé v sezoně skóroval Chmelař

SESTŘIHDostál třikrát inkasoval a střídal, Anaheim duel s Calgary otočil. Kulich se vrátil po zranění

Dostál třikrát inkasoval a střídal, Anaheim duel s Calgary otočil. Kulich se vrátil po zranění

SESTŘIHZacha s Pastrňákem řídili výhru Bostonu nad Pittsburghem

Zacha s Pastrňákem řídili výhru Bostonu nad Pittsburghem
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.