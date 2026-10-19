Hokej

Pardubice souží zranění. Sedláka budou postrádat až tři měsíce a Červenka může chybět měsíc


19. 10. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Nepříjemnosti pro obhájce titulu. Hokejisté Pardubic budou až tři měsíce postrádat zraněného kapitána Lukáše Sedláka. Dva až čtyři týdny bude chybět i další hvězdný útočník Roman Červenka.

„Velká marodka je velmi pravděpodobně způsobená náročným programem, který jsme v posledních týdnech měli. Věříme, že se s aktuální marodkou dokážeme popasovat, a to i díky skvělé spolupráci s B-týmem, který nám hodně pomáhá,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Čtyřicetiletý Červenka, který utrpěl zranění v horní části těla, je s 19 body nejproduktivnějším hráčem soutěže. Naposledy hrál v neděli 11. října proti Třinci, následně vynechal zápas v Lize mistrů a v neděli nenastoupil proti Olomouci.

O sedm let mladší Sedlák zatím nasbíral devět bodů, v sestavě poprvé chyběl proti Třinci. Trápí ho zranění v dolní části těla.

Poslední utkání vynechali i další útočníci Miloš Kelemen, Vladimír Sobotka a Jakub Lauko, kteří by se v nejbližších dnech měli zapojit zpět do zápasového programu. Zástupci Dynama zároveň avizovali, že by si premiérový start v sezoně měl brzy připsat Martin Kaut. Nejbližší utkání čeká Východočechy v pátek 23. října, kdy se představí na ledě Kladna.

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