Hokejisté Pardubic zvítězili v úvodním osmifinále play-off Ligy mistrů na ledě finské SaiPy 3:2. Zápas plný zvratů rozhodl v Lappeenrantě ve 45. minutě kanadský obránce Miguël Tourigny. Odveta na východě Čech se hraje za týden.
V šesté minutě fauloval Kaasinen a Dynamo mělo k dispozici první přesilovku, kterou využilo. Tomáška ještě vychytal gólman Piiroinen, ale pak našel Kondelík skvěle Noska, jenž zblízka nezaváhal.
SaiPa, v jejímž dresu nenastoupil žádný z českých hráčů, kontrovala o dvě minuty později, když se za záda hostující obrany dostal Salomäki a střelou pod horní tyčku vyrovnal. O 99 sekund později už finský tým vedl. Heikkilä získal puk po Tomáškově chybě, vyměnil si ho s Emanuelssonem a skóroval.
Na začátku druhé třetiny měly oba týmy po jedné obrovské šanci. Svensk z ideální pozice mezi kruhy těsně minul, Mandát zazvonil po bekhendovém blafáku na tyčku. Ve 29. minutě se k dorážce vlastní střely dostal Stránský a bylo znovu vyrovnáno.
Pardubičtí pak nevyužili krátkou přesilovku pět na tři. Již po vypršení hrací doby vymezené pro druhé dějství se do sebe v bitce pustili Perttu a Lauko, po trestech na pět minut a do konce utkání oba dohráli.
Úvod třetí části narušila díra v ledu, ale oprava a nucená pauza netrvaly dlouho. V začínající 45. minutě si vyjel z rohu až do střelecké pozice těsně za kruhem Tourigny a dokonale využil skrumáže před Piiroinenovým brankovištěm. Hosté tak vedli 3:2.
V 55. minutě mohl zvýšit Kelemen, jenž zakončoval po krásné Čerešňákově akci, ale domácího gólmana nepřekonal. Dynamo i přesto dosáhlo na severu Evropy na cennou výhru a shodným výsledkem vrátilo domácím dva měsíce starou porážku z jejich ledu ze základní části soutěže.
Výsledky osmifinálových utkání play-off hokejové Ligy mistrů
Výsledky osmifinálových utkání play-off hokejové Ligy mistrů
SaiPa Lappeenranta – Pardubice 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 9. Salomäki (Zabaneh), 11. Heikkilä (Emanuelsson) – 7. T. Nosek (Kondelík, Čerešňák), 29. M. Stránský (Smejkal, Ludvig), 45. M. Tourigny (Ludvig). Rozhodčí: Sjöqvist (Švéd.), Ruprecht (Švýc.) – Jusi, Saarimäki (oba Fin.). Vyloučení: 4:5, navíc Perttu – Lauko oba 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2446.
SaiPa: Piiroinen – Airola, Aho, Svensk, Salminen, Kaasinen, Kramer, Eloranta – Emanuelsson, Intonen, Moilanen – Zabaneh, Salomäki, Palmu – Tauslahti, Perttu, Žeželj – Heikkilä, Hokkanen, Klintrup. Trenér: Helminen.
Pardubice: Will – M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš – Mandát, Sobotka, Macek – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Lauko, T. Nosek, Poulíček – M. Kaut, Kondelík, Kelemen. Trenér: Pešán.
Kolín nad Rýnem – Liberec 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 7. Bokk (Press, Kemiläinen), 34. MacInnis (M. Müller), 34. Ljungh (Aubry, Press), 53. Fleischer (MacInnis, Kemiläinen) – 13. A. Musil (J. Pytlík, Zile), 28. A. Najman (Sandberg, Kachlíř). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Barcelo (Fr.) – Jürgens, Brüggemann (oba Něm.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 11 812.
Kolín nad Rýnem: Juvonen – Kemiläinen, Sennhenn, Press, Austin, Händel, M. Müller – Russell, MacLeod, Noebels – Bokk, Ljungh, Aubry – Fischbuch, Tyrväinen, Kammerer – Fleischer, MacInnis, Storm. Trenér: T. Berglund.
Liberec: Hamalčík – M. Ivan, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, Hanousek – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Sandberg, A. Najman, Lenc – J. Pytlík, A. Musil, J. Pérez – Petrovský, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.